Рекордсмен на выезде

Александр Овечкин, дважды поразив ворота «Ванкувер Кэнакс», записал в свой послужной список очередной снайперский рекорд. У лидера «Вашингтон Кэпиталс» теперь 403 выездных гола в регулярных чемпионатах НХЛ, и по их количеству он превзошел главную канадскую хоккейную легенду Уэйна Гретцки, который скоро останется единственным игроком, опережающим россиянина по общему числу заброшенных шайб в первенствах лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: AP Александр Овечкин

Фото: AP

Принимавший «Вашингтон» «Ванкувер» быстро убедился в том, что нарвался на Александра Овечкина в неудачный для себя момент. Прошло чуть больше половины стартового периода, а российский форвард успел отличиться дважды. По существу, дубль Овечкина и угробил ванкуверцев. В дальнейшем они играли с «Вашингтоном» на равных, но уступили — 1:5, пропустив пятый гол уже в пустые ворота, после того как рискнули задолго до окончания матча заменить вратаря Спенсера Мартина на шестого полевого игрока. Его, кстати, вполне мог забить не Мартин Фегервары, а все тот же Овечкин, но его бросок чуточку разминулся с целью. Впрочем, и дубля было достаточно, чтобы фамилия россиянина попала в десятки заголовков, опубликованных ведущими североамериканскими ресурсами.

Все дело в примечательности шайб, заброшенных Александром Овечкиным, с точки зрения статистики. Первая была для него 135-й в регулярных чемпионатах, которой он открыл счет в матче. По этому показателю Овечкин сравнялся с до сих пор владевшим рекордом Яромиром Ягром. Вторая шайба была еще заметнее. Александр Овечкин в 403-й раз отличился в гостевом матче. И тут он уже рекордсмен единоличный. У главной канадской хоккейной легенды Уэйна Гретцки было 402 выездных гола.

А ванкуверская публика, между прочим, знала о том, что Овечкин его превзошел, и аплодировала россиянину стоя, хотя вообще-то по поводу удач соперника торжества не приняты. Но для настоящего канадца, хоккей не просто любящего, а ему поклоняющегося, этот случай был слишком особенным.

Рано или поздно Александр Овечкин пойдет и на штурм основного снайперского достижения Уэйна Гретцки. У того 894 гола в регулярных чемпионатах, у Овечкина уже 793. Между ними, великим канадцем и великим россиянином, располагается пока еще один хоккеист — соотечественник Гретцки Горди Хоу. У Хоу 801 гол. А в пользу того, что лидер «Вашингтона» обойдет его очень скоро, говорит то обстоятельство, что в ноябре Овечкин был «горяч». В шести последних матчах он лишь дважды покидал лед без заброшенной шайбы. Шансы у него возникают постоянно, многие он создает сам. Так что восемь голов в этом контексте — так себе дистанция.

Более того, сейчас уже кажется вполне актуальной тема активного участия Александра Овечкина в снайперской гонке сезона, хотя еще недавно казалось, что ему, 37-летнему, уже не потягаться с молодыми в коронном жанре. Но нет, тягается. У Овечкина уже 13 голов в текущем регулярном чемпионате, и он входит в топ-десятку снайперского рейтинга. А возглавляет его неожиданно резко прибавивший в нынешнем сезоне Джейсон Робертсон из «Даллас Старз». У него 19 шайб. Но вряд ли кто-то из хоккейных экспертов осмелится предположить, что Робертсон сохранит свою фантастическую продуктивность на протяжении всей «регулярки». А вот по поводу Овечкина такое предположение выглядит, учитывая его прежние подвиги, отнюдь не рискованным. По сути, он идет по нормальному для себя графику — в отличие от «Вашингтона».

Клубные показатели сейчас отчего-то скверно коррелируют с персональными показателями ярчайшей вашингтонской звезды, продолжающей сиять и тогда, когда подавляющее большинство хоккеистов-сверстников либо на пенсии, либо играют в «энергосберегающем» ветеранском режиме. Уверенная победа над «Ванкувером» была для осеннего «Вашингтона», часто допускающего осечки, скорее исключением из правила. Команда смотрится проблемной и в своем дивизионе Метрополитен идет шестой, то есть вне «зоны play-off».

Алексей Доспехов