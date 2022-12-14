МВД сообщило о задержании причастных к ракетному удару в Херсонской области

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий сообщил о задержании лиц, причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции на территории Херсонской области 9 октября. Это граждане Украины 17-летний Роман Литвинов и 18-летний Ларион Лаврив. В результате ракетного удара погибли трое красноярских полицейских.

Сначала сотрудники полиции Красноярского края, находящиеся в служебной командировке в Херсонской области, задержали Романа Литвинова. Как сообщает пресс-служба ведомство, он дал признательные показания, что за денежное вознаграждение передавал своему «куратору», связанному с ВСУ, сведения о местах расположения подразделений вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района Херсонской области.

Позже силовики задержали Лариона Лаврива, который скрывался в Краснодарском крае и, как сообщается, также передавал украинской стороне сведения о местоположении пункта временной дислокации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

На видео, распространенном МВД РФ, Роман Литвинов говорит, что в Telegram с ним связался некий гражданин, который заплатил ему 1 тыс. гривен (менее $30) за передачу данных о размещении российских полицейских и военных. Примерно то же рассказывает и Ларион Лаврив. Оба молодых человека на видео извиняются.

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Дарья Эрозбек