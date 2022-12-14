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Коммерсантъ FM
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«Тинькофф» отрицает планы по покупке банка «Точка»

Тинькофф-банк назвал не соответствующей действительности информацию об участии в переговорах о покупке финтех-проекта для предпринимателей «Точка». Об интересе «Тинькофф» к банку узнал «Ъ».

«Прокомментировать не сможем, поскольку информация не соответствует действительности»,— заявил «РИА Новости» представитель «Тинькофф».

Как стало известно «Ъ», банк «Траст», ставший в прошлом году основным собственником «Точки», ведет переговоры о ее продаже. По словам источников, в наиболее продвинутой стадии находятся переговоры «Тинькофф», а сумма сделки может составить до 20 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Финтех не для всех».

Лаура Кеффер

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