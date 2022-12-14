Банки объявили новогодние ставки

Российские банки повысили ставки по новогодним вкладам, только на депозитах обещают до 10% прибыли. В канун выплат годовых премий и бонусов кредитные организации рассчитывают, что их клиенты снова принесут наличные. Однако опрошенные “Ъ FM” эксперты советуют быть внимательными к сезонным предложениям — они могут оказаться не такими уж и выгодными. Во что стоит вкладывать сбережения? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

«Новогодний чулок», «Пора апельсинов», «Зимняя сказка» — это не декабрьская афиша театров, а названия новогодних акций от российских банков. Средняя ставка по депозитам составляет 8%, есть и те, кто предлагает больше. Вклад «Лучший» в Сбербанке обещает 9,5%, столько же можно получить по вкладу «Стабильный» в ВТБ.

Вместе с тем если сумма сбережений превышает уровень страхования АСВ, то ее лучше дробить между несколькими вкладами, отметил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «На текущий момент есть давление на процентные ставки банковского рынка, и в этих условиях, возможно, долгосрочные вклады являются не лучшей идеей. Кредитные организации уже заметили, что активность инвестирования в такие инструменты не является высокой, поэтому начали предлагать чуть повышенные ставки именно по вкладам на короткий срок».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка сообщало, что в третьем квартале 2022-го в России обналичили рекордный объем денег: граждане и бизнес сняли с банковских карт более 8 трлн руб. И накануне выплаты тринадцатых зарплат, годовых бонусов и премий финансовые институты соревнуются за привлечение новых клиентов. Банки уже скорректировали кредитную политику после двух волн ее ужесточения в марте и сентябре, и сейчас на рынке наблюдается повышенная консервативность.

Клиентам действительно выгоднее открывать накопительные счета либо краткосрочные вклады, подчеркнул управляющий директор блока по работе с частными клиентами банка «БКС Ультима» Андрей Ревенко: «Сейчас люди отдают предпочтение коротким вкладам сроком на три, может быть, шесть месяцев. Популярны также управляемые депозиты, с которых можно снимать средства или, наоборот, пополнять счет.

Просто есть ощущение, что ключевая ставка сейчас находится на довольно неплохом уровне. Кроме того, ее могут немного поднимать. В этой ситуации депозиты наиболее выгодны».

По трехмесячным депозитам кредитные организации обещают ставки от 5% до 11%. При этом минимальный входной порог в некоторых банках может начинаться от 1 млн руб. Но в рекламных акциях этот пункт замалчивают, отметил финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексеи Кричевский: «Нужно изучать эти предложения, а не покупаться на какие-то рекламные истории.

Где выгодно хранить средства? Во-первых, есть текущие счета, к которым привязаны карты и которые приносят проценты на остаток в размере 5-6% годовых. Во-вторых, есть более ликвидные инструменты, например, облигации крупных компаний. Здесь речь идет именно о корпорациях либо с госучастием, либо с большой долей на рынке. Облигации можно в любой момент продать, а доход на них начисляется каждый день».

Кроме выгодных депозитов, банки обещают держателям карт и новогодние бонусы. Так, программа лояльности Российского национального коммерческого банка гарантирует кешбэк до 5%, в Совкомбанке предлагают рассрочку на все покупки в кредит, а ВТБ намерен вернуть мультибонусами 50% стоимости товаров, приобретенных у партнеров программы. Однако эксперты советуют внимательнее читать условия договора, ведь иногда чтобы что-то получить, надо много потратить. Да и у кешбэка сейчас тоже есть ограничения по возврату.

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