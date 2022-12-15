Выдать лицензию на спасение

В своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой Национальная ассоциация участников социального обслуживания (НАСО) просит ускорить работу над созданием механизма лицензирования частных домов престарелых. Соответствующие поручения были даны в 2021 году, однако сейчас, по мнению объединения, работа над ними практически заморожена. В то же время эксперты признают, что, начав дискуссию о новых нормах сейчас, регулятор и представители рынка смогут сделать их жизнеспособными в новых условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

НАСО призывает социальный блок правительства активизировать работу по созданию регулирования для негосударственного сектора отрасли социальных услуг для пожилых. Это следует из письма ассоциации, которое организация направила вице-премьеру Татьяне Голиковой 9 декабря (есть у “Ъ”). НАСО — единственная ассоциация, объединяющая учреждения по стационарному уходу за пожилыми людьми, в которой в настоящее время состоит около 40 частных организаций из разных регионов России. На протяжении трех лет организация занимается разработкой стандартов для таких учреждений и пытается привлечь внимание регуляторов к проблеме преобладания на рынке недобросовестных поставщиков.

Как отмечают авторы письма, численность людей, нуждающихся в посторонней помощи для того, чтобы «просто по-человечески жить», растет и в обозримой перспективе составит не менее 20% взрослого населения страны. «Демографический тренд старения населения в обозримом будущем создаст условия, когда почти каждый второй взрослый житель страны будет относиться к старшему поколению (65+)»,— отмечают они. Годы, добавляемые к средней продолжительности жизни развитием здравоохранения, в целом сопровождаются плохим и все более ухудшающимся по мере увеличения возраста здоровьем, считают в ассоциации. «Чем хуже здоровье человека, тем ему сложнее самостоятельно удовлетворять потребности ежедневной жизнедеятельности. Причем вместе с увеличением возраста эта причинно-следственная связь становится абсолютной»,— указывают авторы письма.

Таким образом, потребность в уходе в условиях организованного проживания неуклонно растет по объективным причинам, а мест в официальных учреждениях драматически не хватает. В России относительное (численности населения в возрасте 65+) количество мест в учреждениях, предоставляющих социальные услуги и медико-социальную помощь представителям старшего поколения с обеспечением проживания, по подсчетам НАСО, в четыре-шесть раз меньше, чем в странах с высоким уровнем дохода как Запада (Северная Америка, Европейский союз), так и Востока (Япония, Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань).

В результате, указывают авторы письма, спрос на услуги предоставления ухода за пожилыми людьми с обеспечением проживания и вслед за ним и предложение такого рода услуг со стороны негосударственного сектора на протяжении последней декады росли лавинообразно. По их словам, если десять лет назад профессиональное сообщество оценивало долю негосударственного сектора в коечном фонде учреждений, предоставляющих услуги ухода за пожилыми с обеспечением проживания в размере 1–2%, то теперь уместно говорить об удельном весе негосударственного сектора в размере 25–30%. Так, например, в Московской области, по данным Росстата, в стационарных учреждениях социального обслуживания в 2021 году насчитывалось 6,7 тыс. мест. Согласно исследованию, проведенному журналом Vademecum, в этом же году совокупный коечный фонд негосударственных организаций, предоставляющих услуги ухода за пожилыми людьми с обеспечением проживания, составил около 6,7 тыс. мест.

При этом, утверждают в ассоциации, большая часть негосударственного сектора отрасли социальных услуг для пожилых людей представлена теневыми поставщиками, предоставляющими некачественную услугу по крайне низкой цене. Общий тренд на старение населения на фоне снижения зарплат делает услугу востребованной и способствует росту серого сектора рынка, а отсутствие какого-либо регулирования в отрасли только подкрепляет этот процесс.

Сейчас, указывает НАСО, единственным инструментом для контроля за деятельностью таких частных организаций являются реестры поставщиков социальных услуг, которые ведутся на уровне регионов. Членство в реестре не только необязательно, но даже непривлекательно, особенно для представителей теневого сектора. Никаких преференций, кроме вероятного субсидирования деятельности (которое, впрочем, мало в каком регионе действительно осуществляется), нахождение в реестре не несет, но зато влечет проверки надзорными ведомствами. Большинство же учреждений не отвечают требованиям, которые могут к ним как соцучреждениям с осуществлением круглосуточного проживания предъявить МЧС РФ и Роспотребнадзор.

Например, как пишет НАСО в своем обращении, ссылаясь на исследование Vademecum, большинство негосударственных домов престарелых Московской области располагаются в жилых домах (67%), ввиду чего имеют пробелы в организации работы. Это, в частности, отсутствие столовых (42%), изолированных кухонь (83%), адаптированных санузлов (71%), пандусов (54%). Недостатки есть и в области самого соцухода: в 58% случаев, согласно исследованию, не ведется документация, подтверждающая осуществление какого-либо планового наблюдения или ухода за подопечными, в 75% случаев медицинская помощь оказывается без наличия соответствующей лицензии, а практически в 100% отсутствует обученный персонал. Как видно, большая часть домов престарелых в Московской области не приспособлена для проживания людей, имеющих трудности с передвижением, а также физические и ментальные заболевания.

Как минимум для повышения качества жизни постояльцев частных домов престарелых нужно обозначить формы обслуживания (учреждения на 15 и меньше мест, на 15–30 мест, на 30 и более мест). Определение формата и потенциала учреждения позволяет понять, какой пациентский контингент может в нем проживать. От типа постояльцев зависит многое: от объема уходовых и медицинских мероприятий и графика работы персонала до необходимости оснащения медицинской техникой (например, функциональными кроватями). «Если в учреждении нет функциональных кроватей, не предоставлена доступная среда, то в нем могут жить только те люди, которые не испытывают затруднений в плане передвижения»,— объяснил “Ъ” принцип действия предлагаемой схемы один из авторов письма, председатель Совета НАСО Рамаз Ахметели. Пока не приняты во внимание хотя бы эти рекомендации, отрасль обречена на преобладание некачественной услуги, считает он.

Напомним, что, несмотря на постоянные сигналы экспертов рынка о непорядке в отрасли, в большей мере интерес государства к работе частных стационаров проявился только после серии смертельных пожаров в частных учреждениях в 2020–2021 годах. Реакция была многообещающей: Минтруд взял на себя обязательства по наведению порядка в отрасли и заявил о старте проекта по разработке правил лицензирования домов престарелых.

Параллельно велась работа по уточнению правил, которыми учреждения должны руководствоваться в своей работе. В частности, в ноябре 2021 года пожарная и санитарная безопасность стали предметом обсуждения на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Председатель совета Татьяна Голикова дала тогда ряд поручений в этой сфере, попросив экспертов разработать требования к обеспечению безопасного проживания в учреждениях малой вместимости. Кроме того, в ходе заседания было решено «с учетом анализа лучших реализуемых инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания подготовить предложения по развитию инфраструктуры стационарного социального обслуживания, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства».

Хотя официально об остановке деятельности в направлении регулирования рынка Минтруд не заявлял, представители отрасли уверены в том, что процесс заморожен на длительный срок, и поэтому решили обратиться напрямую к профильному вице-премьеру. «Очевидно, работа по лицензированию стационарного социального обслуживания на текущий момент приостановлена. Таким образом, увеличению тех вызовов и рисков, которые создает лавинообразное и лишенное внимания со стороны государства развитие негосударственного сектора… открывается широкая дорога»,— сетуют авторы обращения, направленного госпоже Голиковой.

В Минтруде отказались от комментария по поводу приостановки проекта, а также возможного внедрения других рычагов регулирования. Тем не менее оставлением проблемы без внимания озабочены в регионах. «Различные нарушения, которые выявляются случайным образом, доказывают, что необходимо четко регламентировать деятельность пансионатов для пожилых людей, ввести обязательную лицензию деятельности по уходу и присмотру, чтобы в таких учреждениях не только пытались извлечь прибыль, но и обеспечивали достойное качество услуг и безопасность пребывания»,— рассказала уполномоченный при губернаторе Вологодской области по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольга Данилова. При этом она подчеркнула, что лицензирование все же не панацея, потому что есть проблемы, которые таким образом не решить. «Они касаются и кадров, и качества самого социального обслуживания в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг конкретному человеку, и отношения к постояльцам. Усовершенствовать это позволит саморегулирование деятельности негосударственных учреждений в плане создания стандартов безопасности, окружающей среды, требований к персоналу»,— добавила госпожа Данилова.

На вопрос “Ъ” о саморегулировании в отрасли Рамаз Ахметели ответил, что, хотя эта идея тоже не новая, она куда более многообещающая, чем лицензирование. «Еще в 2021 году, когда зачиналось обсуждение вопросов усиления регулирования сектора, в Минтруде указывали на существование развилки лицензирование—саморегулирование. Но тогда остановились на первом варианте». В НАСО вопрос создания саморегулируемой организации (СРО) стоит очень остро, пояснил он, и на этот случай уже даже разработана «дорожная карта». Среди направлений деятельности, которыми займется СРО, в том числе, разработка стандартов работы частных домов престарелых малой вместимости и запуск пилотных проектов с целью их обкатки.

Впрочем, среди участников рынка есть мнение, что окончательно избавить сектор от недобросовестных поставщиков и низкокачественной услуги сможет только увеличение финансирования учреждений, находящихся в реестрах соцуслуг, со стороны государства. «Почему дешевых подпольных пансионатов так много? Потому что спрос есть, и огромный. Люди выбирают то, на что хватает денег,— самое дешевое предложение на рынке. А самое дешевое находится за пределами понимания о качестве. Корень проблемы, как я думаю, в этом, и способ ее решения кроется в поддержке нуждающихся в стационарном обслуживании со стороны государства. Если хорошая, качественная и, к сожалению, изначально дорогая услуга будет субсидироваться государством и предлагаться потребителю по приемлемой цене, никто не пойдет в подпольное учреждение. Серый сектор вымрет сам по себе»,— поделился мнением гендиректор благотворительной организации «Хэсэд Авраам» (управляет круглосуточным стационаром для пожилых людей «Курортный») Леонид Колтон.

Можно предполагать, что некоторое промедление в области введения лицензирования, допущенное Минтрудом, спровоцировало новую фазу обсуждений возможных рычагов воздействия на рынок частных домов престарелых, а также усиление интереса к проблеме со стороны региональных администраций. «Рынок растет, как и потребность в стационарном уходе, и закрывать на это глаза уже неразумно. Мы будем обсуждать возможность взаимодействия СРО с региональными органами исполнительной власти, проявляющими ответственное отношение к рынку, и в формате пилотных проектов выводить частные стационары по уходу за пожилыми людьми в легальное поле»,— заключил в разговоре с “Ъ” Рамаз Ахметели.

Варвара Колесникова