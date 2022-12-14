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Коммерсантъ FM
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ТАСС сообщил о переносе президентского послания Федеральному собранию на следующий год

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в парламенте.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет»,— сообщил агентству источник.

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщало, что послание Федеральному собранию пройдет 27 декабря. В Кремле, комментируя эту информацию, заявили, что о дате послания сообщат дополнительно.

C 2018 по 2021 год послания президента Федеральному собранию проходили в первом полугодии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в этому году дата проведения мероприятия будет зависеть от «динамичного» графика президента. По его словам, президент обратится к Федеральному собранию до конца года.

Анастасия Ларина

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