Песков не подтвердил информацию о назначении послания к Федеральному собранию на 27 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщение о запланированном обращении Владимира Путина к Федеральному собранию 27 декабря не соответствует действительности. Ранее сегодня источник «РИА Новости» в Госдуме сообщил, что мероприятие может быть назначено на 27 декабря.

«Нет, это неправильное сообщение»,— сказал на брифинге господин Песков, отвечая на вопрос, состоится ли послание президента 27 декабря.

Последние четыре года послания президента Федеральному собранию проходили в первом полугодии. С 2011 по 2016 годы они проходили в декабре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дата послания в этому году зависит от «динамичного» графика президента. Он заверил, что президент обратится к Федеральному собранию до конца года.

Анастасия Ларина