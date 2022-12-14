Директора стройфирмы в Краснодаре привлекают к ответственности по долгам компании на полмиллиарда рублей

Бывшего директора строительной компании в Краснодаре ООО «Наше дело» Сергея Осадчего конкурсный управляющий привлекает к субсидиарной ответственности на сумму 502,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Сергей Осадчий являлся директором компании с июня 2008 года по февраль 2022 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Наше дело» зарегистрировано в 1994 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Учредитель — Людмила Горовая, конкурсный управляющий Константин Басалко. Сведения о финансовой отчетности отсутствуют.

В октябре 2021 года в Арбитражный суд Краснодарского края обратилась инспекция Федеральной налоговой службы России №4 по городу Краснодару с заявлением о признании банкротом ООО «Наше дело». В феврале 2022 года суд признал компанию несостоятельной, в отношении фирмы было открыто конкурсное производство. Требования налоговой инспекции в сумме 1,7 млн руб. суд включил в третью очередь реестра требований кредитора общества.

В мае текущего года в реестр требований кредиторов строительной компании суд также включил требования коммерческого банка «Кубанский универсальный банк» в сумме 87,8 млн руб. задолженности по кредитному договору. Отдельно в третью очередь реестра требований кредиторов общества суд включил неустойку в сумме 368,7 млн руб.

Тат Гаспарян

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