Жители Башкирии получили сертификаты на газификацию домов на 195 млн рублей

В Башкирии в текущем году было выдано 1,9 тыс. сертификатов на газификацию жилых домов на сумму 195 млн руб. Об этом на совещании по вопросам газоснабжения населения сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егор Родин. Всего с 2021 года выдано 8,3 тыс. сертификатов на 656 млн руб.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в республике требуется подключить к газу 181 объект первичного звена здравоохранения. Стоимость газификации одного ФАПа оценивается в 690 тыс. руб., всего потребуется около 124 млн руб., отметил министр.

В настоящее время в Башкирии газифицировано более 1,4 млн домов и квартир в 3 тыс. населенных пунктах, отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Уровень газификации населения в республике составляет 84,7%, что на 13,3% выше среднероссийского показателя. К 2025 году планируется подключить к газу еще 65,5 тыс. домов.

Карина Мамаева

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