Улица Красная в Краснодаре поднялась в рейтинге самых дорогих торговых коридоров страны

По итогам 11 месяцев улица Красная в Краснодаре поднялась на три позиции и заняла пятое место в рейтинге самых дорогих торговых коридоров страны в городах-миллионниках (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные рейтинга консалтинговой группы SRG.

Максимальная ставка аренды на улице Красная составила 24 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС. Такая же стоимость аренды в январе—ноябре 2022 года зафиксирована на проспекте Мира в Омске.

Самой дорогой улицей России стал проспект Ямашева в Казани, где максимальная арендная ставка составляет 35 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Также Краснодар обогнали улица Урицкого в Иркутске (32 тыс. руб.), проспект Революции в Воронеже (29 тыс. руб.), Советский проспект в Кемерово и проспект Карла Маркса в Ставрополе (по 25 тыс. руб.).

Самые дешевые арендные ставки торговых коридоров фиксируются на Московском проспекте в Чебоксарах, улице Коли Мяготина в Кургане, улице Ульяновых в Астрахани и улице Советской в Оренбурге — по 10 тыс. руб.

По итогам первого полугодия улица Красная в Краснодаре заняла восьмое место в рейтинге самых дорогих торговых коридоров страны. Максимальная ставка аренды составляла 20 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Татьяна Ручкина

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