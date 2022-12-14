12 директоров бюджетных учреждений из Осы привлечены к ответственности за неверные декларации о доходах

Прокуратура Осинского района выявила нарушения в декларациях о доходах и имуществе, представленными руководителями местных муниципальных учреждений. За сокрытие имущества к ответственности привлечены 12 человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки деклараций установлено, что не всеми директорами учреждений представлены полные и достоверные сведения. В частности, имели место случаи сокрытия имущества, находящегося в собственности, полученных доходов, а также выявлены факты непредставления данных о счетах в кредитных организациях.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором главе администрации округа представления, по результатам рассмотрения которого 12 директоров школ и иных бюджетных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.