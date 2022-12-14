Овечкин забил 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхокс». Таким образом, он забил 800-ю шайбу в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил рекорд канадца Горди Хоу.
Александр Овечкин
Фото: Reuters
В ходе матча Овечкин забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошел Хоу (801 шайба) и вышел на второе место. Первое занимает Уэйн Гретцки, на счету которого — 894 шайбы.
В конце ноября Овечкин побил рекорд Гретцки по числу заброшенных шайб в выездных матчах в НХЛ. Российский хоккеист входит в топ-10 снайперского рейтинга.
Подробности — в материале «Ъ» «Рекордсмен на выезде».