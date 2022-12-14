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Овечкин забил 800 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхокс». Таким образом, он забил 800-ю шайбу в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил рекорд канадца Горди Хоу.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Reuters

Александр Овечкин

Фото: Reuters

В ходе матча Овечкин забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошел Хоу (801 шайба) и вышел на второе место. Первое занимает Уэйн Гретцки, на счету которого — 894 шайбы.

В конце ноября Овечкин побил рекорд Гретцки по числу заброшенных шайб в выездных матчах в НХЛ. Российский хоккеист входит в топ-10 снайперского рейтинга.

Подробности — в материале «Ъ» «Рекордсмен на выезде».

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