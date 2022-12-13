«Нижнекамскнефтехим» не ожидает перебоев поставок продукции из-за пожара

Руководство «Нижнекамскнефтехима» (СИБУР), где 12 декабря из-за пожара было остановлено производство в цехе выделения каучука, заявило об отсутствии угрозы перебоев в поставках продукции потребителям.

«По нашим потребителям сбоя не будет, у нас на складах продукция имеется»,— цитирует «Интерфакс» главного инженера предприятия Ирека Аглямова. При этом он не исключил возможности организации «параллельного» выпуска продукции на «другом производстве».

По словам господина Аглямова, пожаром было охвачено около 20% здания цеха, площадь которого составляет 5,8 тыс. кв. м., частично обрушилась кровля. Он затруднился назвать предварительную причину пожара, отметив, что «все произошло молниеносно».

Главный инженер сказал, что в настоящее время здание готовят к ремонту.

Как писал «Ъ-Казань», днем 12 декабря произошел пожар в цехе выделения каучука «Нижнекамскнефтехима». Самостоятельно цех покинули 72 человека, пострадавших нет. Открытое горение в здании цеха было ликвидировано в 17:50, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что пожар был полностью ликвидирован в 20:26. Его площадь составила 6 тыс. кв. м., обрушилось 1,2 тыс. кв. м. кровли.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"