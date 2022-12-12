В одном из цехов «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар

В цехе по выделению каучуков на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел сегодня днем. Сообщение о происшествии поступило в 14:38. Позже на место ЧП прибыли спасатели. Площадь пожара пока неизвестна. Детали уточняются.

Самостоятельно из цеха вышли 72 человека.

В 17:50 открытое горение было ликвидировано.

Погибших и пострадавших нет, заверили в МЧС.

Пожар тушили из девяти стволов РСК-50. В ликвидации пожара участвовали 97 человек и 48 единиц техники

"Ъ-Казань"