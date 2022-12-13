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Кожаный меч

Победы сборной Марокко на ЧМ-2022 по футболу стали источником гордости для арабов и африканцев

Успехи сборной Марокко на чемпионате мира по футболу (ЧМ) объединили практически весь Ближний Восток. Они заставили испытать чувство гордости и веры в себя не только самих марокканцев, но и значительную часть представителей арабского мира и Африки, где бы они ни жили — на родине или за ее пределами. При этом именно за рубежом, в первую очередь в Европе, болельщики сборной Марокко особенно бурно радуются ее победам над командами бывших колониальных держав. В среду в матче полуфинала марокканцы встретятся с французами, но вне зависимости от того, чем он закончится, игроков североафриканской команды в регионе уже считают победителями и героями.

Болельщики за сборную Марокко в Лондоне во время матча команды с Португалией

Болельщики за сборную Марокко в Лондоне во время матча команды с Португалией

Фото: Henry Nicholls , Reuters

Болельщики за сборную Марокко в Лондоне во время матча команды с Португалией

Фото: Henry Nicholls , Reuters

Матч полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют Марокко и Франция, привлекает особое внимание. Впервые команда, представляющая одновременно Африку и арабский мир, вышла в полуфинал, где встретится со сборной бывшей колониальной державы. Впрочем, у марокканцев почти все игры были такими — с Бельгией в групповом турнире, с испанцами в 1/8 финала и португальцами в четвертьфинале.

Правда, про предстоящий полуфинал некоторые марокканцы шутят, что он будет «африканским», учитывая число выходцев из стран континента в сборной Франции

Португальская экспансия в Марокко началась еще в XV веке. С начала и до середины XX века Марокко находилось под протекторатом Франции и Испании, которые достаточно жестко подавляли восстания местного населения. В управлении марокканским городом-портом Танжером и некоторыми другими территориями в определенные периоды к ним также присоединялись Бельгия, Великобритания, Португалия, Нидерланды. В 1956 году Франция и Испания согласились отказаться от протектората, Марокко провозгласило независимость. При этом Испания только в 1976 году покинула Западную Сахару и до сих пор сохраняет за собой два прибрежных анклава (Сеута и Мелилья) на побережье Средиземного моря. Все эти территории Рабат считает своими и особенно трепетно относится к поддержке некоторыми государствами претензий Западной Сахары на независимость.

С Францией у Марокко территориальных споров не осталось, но это не значит, что отношения развиваются без трений. Последним поводом для обид на Францию стало сокращение Парижем числа выдаваемых въездных виз для граждан Марокко, Алжира и Туниса. Да и в целом прошлое на Востоке помнят долго, но тем слаще оказались победы.

«Марокканская команда пробивается через колониальные державы, как я ем коробку пончиков»,— написал один из футбольных комментаторов в соцсетях.

И он был не единственный, кто вспоминал о колониальном прошлом и говорил о возвращении достоинства как для марокканцев, так и всех граждан третьего мира.

«Почему победа Марокко над Испанией так много значит для меня?» — с таким заголовком вышла на прошлой неделе авторская колонка марокканской журналистки Аиды Алами на сайте «Аль-Джазиры». По ее мнению, победа команды Марокко ломает императив, что «глобальный Юг», который долго был «жертвой Запада», может только проигрывать. «То, что дала нам эта команда — ощущение счастья»,— заключила она.

Сборная Марокко обыграла португальцев в четвертьфинале чемпионата мира

При этом многие болельщики отмечают не только то, как играла сборная, но и как вели себя отдельные игроки. Кадры танцующего и обнимающегося со своей мамой игрока французского ПСЖ Ашрафа Хакими и выход на поле голкипера сборной из испанской «Севильи» Яссина Буну с маленьким сыном разлетелись по миру. «Это пример того, как в арабском мире относятся к семье, как уважают родителей и любят детей»,— опять не умолкали соцсети. При этом, как и многие другие члены сборной, и Ашраф Хакими, и Яссин Буну родились за пределами Марокко (один в Испании, другой в Канаде), но сохранили связи с корнями. Для многотысячной марокканской диаспоры это пример безусловного успеха.

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Игрок французского ПСЖ Ашраф Хакими со своей мамой

Игрок французского ПСЖ Ашраф Хакими со своей мамой

Фото: Fadel Senna / AFP

Голкипер сборной из испанской «Севильи» Яссин Буну вышел на поле с маленьким сыном

Голкипер сборной из испанской «Севильи» Яссин Буну вышел на поле с маленьким сыном

Фото: Alessandra Tarantino / AP

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Игрок французского ПСЖ Ашраф Хакими со своей мамой

Фото: Fadel Senna / AFP

Голкипер сборной из испанской «Севильи» Яссин Буну вышел на поле с маленьким сыном

Фото: Alessandra Tarantino / AP

«Моя мама убирала дом, а отец был уличным торговцем. У нас была очень скромная семья, которая боролась за выживание. Сегодня я сражаюсь каждый день за них»,— эти слова Ашрафа Хакими под его фотографией также широко расходятся в соцсетях.

Комментаторы отмечают, что одна из причин успеха сборной Марокко кроется именно в том, как власти страны работают с диаспорой и приглашают талантливую молодежь играть под флагом исторической родины. При этом работают не только с молодыми людьми, но и с их семьями. Так, например, было с игроком «Челси» Хакимом Зиешем, который родился в Нидерландах и играл за эту страну в молодежных сборных, но в 2015 году начал выступать за Марокко. Говорят, что немалую роль сыграло в этом слово родителей.

Вопрос отношений с диаспорой имеет и обратную сторону. Западные страны задумываются, а все ли они сделали для ассимиляции мигрантов, возможна ли вообще эта ассимиляция, и если да, то в какой степени.

Впрочем, еще до ответа на этот экзистенциальный вопрос им приходится справляться с вызовами безопасности. Так, если в самом Марокко празднование побед сборной превратилось в народные гуляния, то в Брюсселе и Париже, где проживают одни из самых многочисленных марокканских диаспор, все обернулось погромами и столкновениями с силами безопасности. Так что игру полуфинала ЧМ многие жители этих городов ждут с содроганием.

Тем временем в Катаре продолжается футбольный праздник. Силу марокканской сборной придает не только присутствие их родных, но и огромная поддержка болельщиков — не только из Марокко, но и практически из всех арабских и африканских стран. На предыдущие ЧМ, проходившие на Западе, многие из них не могли приехать из-за визовых ограничений, а проблем с прилетом в Доху у них не возникло.

Поддерживают Марокко и большинство арабских политиков. Присутствовавший на игре с Португалией эмир Катара шейх Тамим сразу после прозвучавшего свистка поднял вверх марокканский флаг. С поздравлениями королю Марокко Мухаммеду VI позвонили многие арабские лидеры, в том числе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Многие отметили победу Марокко в соцсетях. Гулянья были на улицах по всему арабскому миру, а также в Израиле, где проживает огромная община евреев—выходцев из Марокко. «Палестинцы, израильтяне, шиитские и суннитские священнослужители праздновали вместе с Марокко. Марокканская команда должна быть удостоена Нобелевской премии мира после чемпионата»,— цитирует The New York Times одного из комментаторов.

Впрочем, не все так однозначно, особенно в контексте мира на Ближнем Востоке. Так, после игр сборная Марокко фотографировалась не только со своим флагом, но и с палестинским.

Палестинский флаг был в руках и у многих болельщиков, которым было важно продемонстрировать поддержку борьбы палестинцев за свою независимость. При этом Марокко в 2020 году присоединилось к «Соглашениям Авраама» о нормализации отношений с Израилем, но позиция властей не всегда соответствует настроениям улицы.

Чемпионат мира в Катаре стал одним из самых политизированных

Сами же марокканцы говорят, что результат полуфинала для них, конечно, важен и хочется верить в продолжение игры сборной на чемпионате. Однако при любом раскладе все игроки команды и их тренер Валид Реграги для них уже сейчас герои, которые сделали многое, чтобы открыть миру Марокко, в том числе традиции и культуру королевства. «Кроме того, марокканская улица очень надеется, что игра сборной на ЧМ изменит отношение Запада к королевству, с нами станут больше считаться, уважать нашу позицию по политическим вопросам, таким, например, как Западная Сахара. И в то же время мы надеемся, что Марокко сможет в большей степени представлять политические и экономические интересы Африки на Западе, стать мостом между ними»,— сказала «Ъ» марокканская журналистка Уафаа Дауи.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Яркие моменты ЧМ-2022

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Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Фото: Petr David Josek / AP

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Фото: Francisco Seco / AP

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Фото: Lee Smith / Reuters

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Фото: Reuters / Carl Recine

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Фото: Moises Castillo / AP

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Фото: Abbie Parr / AP

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Фото: Petr David Josek / AP

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Фото: Francisco Seco / AP

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Фото: Lee Smith / Reuters

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Фото: Reuters / Carl Recine

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Фото: Moises Castillo / AP

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Фото: Abbie Parr / AP

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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