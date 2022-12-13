Кожаный меч

Успехи сборной Марокко на чемпионате мира по футболу (ЧМ) объединили практически весь Ближний Восток. Они заставили испытать чувство гордости и веры в себя не только самих марокканцев, но и значительную часть представителей арабского мира и Африки, где бы они ни жили — на родине или за ее пределами. При этом именно за рубежом, в первую очередь в Европе, болельщики сборной Марокко особенно бурно радуются ее победам над командами бывших колониальных держав. В среду в матче полуфинала марокканцы встретятся с французами, но вне зависимости от того, чем он закончится, игроков североафриканской команды в регионе уже считают победителями и героями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики за сборную Марокко в Лондоне во время матча команды с Португалией

Фото: Henry Nicholls , Reuters Болельщики за сборную Марокко в Лондоне во время матча команды с Португалией

Фото: Henry Nicholls , Reuters

Матч полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют Марокко и Франция, привлекает особое внимание. Впервые команда, представляющая одновременно Африку и арабский мир, вышла в полуфинал, где встретится со сборной бывшей колониальной державы. Впрочем, у марокканцев почти все игры были такими — с Бельгией в групповом турнире, с испанцами в 1/8 финала и португальцами в четвертьфинале.

Правда, про предстоящий полуфинал некоторые марокканцы шутят, что он будет «африканским», учитывая число выходцев из стран континента в сборной Франции

Португальская экспансия в Марокко началась еще в XV веке. С начала и до середины XX века Марокко находилось под протекторатом Франции и Испании, которые достаточно жестко подавляли восстания местного населения. В управлении марокканским городом-портом Танжером и некоторыми другими территориями в определенные периоды к ним также присоединялись Бельгия, Великобритания, Португалия, Нидерланды. В 1956 году Франция и Испания согласились отказаться от протектората, Марокко провозгласило независимость. При этом Испания только в 1976 году покинула Западную Сахару и до сих пор сохраняет за собой два прибрежных анклава (Сеута и Мелилья) на побережье Средиземного моря. Все эти территории Рабат считает своими и особенно трепетно относится к поддержке некоторыми государствами претензий Западной Сахары на независимость.

С Францией у Марокко территориальных споров не осталось, но это не значит, что отношения развиваются без трений. Последним поводом для обид на Францию стало сокращение Парижем числа выдаваемых въездных виз для граждан Марокко, Алжира и Туниса. Да и в целом прошлое на Востоке помнят долго, но тем слаще оказались победы.

«Марокканская команда пробивается через колониальные державы, как я ем коробку пончиков»,— написал один из футбольных комментаторов в соцсетях.

И он был не единственный, кто вспоминал о колониальном прошлом и говорил о возвращении достоинства как для марокканцев, так и всех граждан третьего мира.

«Почему победа Марокко над Испанией так много значит для меня?» — с таким заголовком вышла на прошлой неделе авторская колонка марокканской журналистки Аиды Алами на сайте «Аль-Джазиры». По ее мнению, победа команды Марокко ломает императив, что «глобальный Юг», который долго был «жертвой Запада», может только проигрывать. «То, что дала нам эта команда — ощущение счастья»,— заключила она.

При этом многие болельщики отмечают не только то, как играла сборная, но и как вели себя отдельные игроки. Кадры танцующего и обнимающегося со своей мамой игрока французского ПСЖ Ашрафа Хакими и выход на поле голкипера сборной из испанской «Севильи» Яссина Буну с маленьким сыном разлетелись по миру. «Это пример того, как в арабском мире относятся к семье, как уважают родителей и любят детей»,— опять не умолкали соцсети. При этом, как и многие другие члены сборной, и Ашраф Хакими, и Яссин Буну родились за пределами Марокко (один в Испании, другой в Канаде), но сохранили связи с корнями. Для многотысячной марокканской диаспоры это пример безусловного успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок французского ПСЖ Ашраф Хакими со своей мамой Фото: Fadel Senna / AFP Голкипер сборной из испанской «Севильи» Яссин Буну вышел на поле с маленьким сыном Фото: Alessandra Tarantino / AP Следующая фотография 1 / 2 Игрок французского ПСЖ Ашраф Хакими со своей мамой Фото: Fadel Senna / AFP Голкипер сборной из испанской «Севильи» Яссин Буну вышел на поле с маленьким сыном Фото: Alessandra Tarantino / AP

«Моя мама убирала дом, а отец был уличным торговцем. У нас была очень скромная семья, которая боролась за выживание. Сегодня я сражаюсь каждый день за них»,— эти слова Ашрафа Хакими под его фотографией также широко расходятся в соцсетях.

Комментаторы отмечают, что одна из причин успеха сборной Марокко кроется именно в том, как власти страны работают с диаспорой и приглашают талантливую молодежь играть под флагом исторической родины. При этом работают не только с молодыми людьми, но и с их семьями. Так, например, было с игроком «Челси» Хакимом Зиешем, который родился в Нидерландах и играл за эту страну в молодежных сборных, но в 2015 году начал выступать за Марокко. Говорят, что немалую роль сыграло в этом слово родителей.

Вопрос отношений с диаспорой имеет и обратную сторону. Западные страны задумываются, а все ли они сделали для ассимиляции мигрантов, возможна ли вообще эта ассимиляция, и если да, то в какой степени.

Впрочем, еще до ответа на этот экзистенциальный вопрос им приходится справляться с вызовами безопасности. Так, если в самом Марокко празднование побед сборной превратилось в народные гуляния, то в Брюсселе и Париже, где проживают одни из самых многочисленных марокканских диаспор, все обернулось погромами и столкновениями с силами безопасности. Так что игру полуфинала ЧМ многие жители этих городов ждут с содроганием.

Тем временем в Катаре продолжается футбольный праздник. Силу марокканской сборной придает не только присутствие их родных, но и огромная поддержка болельщиков — не только из Марокко, но и практически из всех арабских и африканских стран. На предыдущие ЧМ, проходившие на Западе, многие из них не могли приехать из-за визовых ограничений, а проблем с прилетом в Доху у них не возникло.

Поддерживают Марокко и большинство арабских политиков. Присутствовавший на игре с Португалией эмир Катара шейх Тамим сразу после прозвучавшего свистка поднял вверх марокканский флаг. С поздравлениями королю Марокко Мухаммеду VI позвонили многие арабские лидеры, в том числе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Многие отметили победу Марокко в соцсетях. Гулянья были на улицах по всему арабскому миру, а также в Израиле, где проживает огромная община евреев—выходцев из Марокко. «Палестинцы, израильтяне, шиитские и суннитские священнослужители праздновали вместе с Марокко. Марокканская команда должна быть удостоена Нобелевской премии мира после чемпионата»,— цитирует The New York Times одного из комментаторов.

Впрочем, не все так однозначно, особенно в контексте мира на Ближнем Востоке. Так, после игр сборная Марокко фотографировалась не только со своим флагом, но и с палестинским.

Палестинский флаг был в руках и у многих болельщиков, которым было важно продемонстрировать поддержку борьбы палестинцев за свою независимость. При этом Марокко в 2020 году присоединилось к «Соглашениям Авраама» о нормализации отношений с Израилем, но позиция властей не всегда соответствует настроениям улицы.

Сами же марокканцы говорят, что результат полуфинала для них, конечно, важен и хочется верить в продолжение игры сборной на чемпионате. Однако при любом раскладе все игроки команды и их тренер Валид Реграги для них уже сейчас герои, которые сделали многое, чтобы открыть миру Марокко, в том числе традиции и культуру королевства. «Кроме того, марокканская улица очень надеется, что игра сборной на ЧМ изменит отношение Запада к королевству, с нами станут больше считаться, уважать нашу позицию по политическим вопросам, таким, например, как Западная Сахара. И в то же время мы надеемся, что Марокко сможет в большей степени представлять политические и экономические интересы Африки на Западе, стать мостом между ними»,— сказала «Ъ» марокканская журналистка Уафаа Дауи.

Марианна Беленькая