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Коммерсантъ FM
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«Гранд Ростов Хаятт Ридженси» открывает скай-бар

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Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

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Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» представляет новый гастрономический проект — скай-бар Empire. Его концепция вдохновлена голливудской кинодрамой «Империя солнца» (Empire of the Sun), передающей величие старого Шанхая. В дизайне бара собрана экзотическая роскошь той эпохи, помноженная на современные реалии: золото и камень, китайская декоративная керамика, но при этом технологичная открытая кухня, приглушенный свет и лаунж-музыка. Расположенный на 16-м этаже отеля бар недаром носит приставку «скай» — из его окон открывается отличный вид на левый берег Дона и его окрестности.

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Фото: пресс-служба отеля

Утиные ножки по-китайски с жареными овощами и мандариновым соусом

Утиные ножки по-китайски с жареными овощами и мандариновым соусом

Фото: пресс-служба отеля

Элун Эвиэйшн

Элун Эвиэйшн

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

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Фото: пресс-служба отеля

Утиные ножки по-китайски с жареными овощами и мандариновым соусом

Фото: пресс-служба отеля

Элун Эвиэйшн

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Шеф-повар Empire Руслан Турсуналиев собрал в меню хиты паназиатской кухни: китайские димсамы, вонтоны и спрингроллы, тайские том ямы, сингапурские лаксы, вьетнамские фо бо, японские суши, роллы и сашими. В коктейльной карте стоит обратить внимание на Chinese Tea Collection — подборку коктейлей, которые настояны на китайских чаях и представляют собой оригинальную интерпретацию классических рецептов.

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