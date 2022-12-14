«Гранд Ростов Хаятт Ридженси» открывает скай-бар

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Отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» представляет новый гастрономический проект — скай-бар Empire. Его концепция вдохновлена голливудской кинодрамой «Империя солнца» (Empire of the Sun), передающей величие старого Шанхая. В дизайне бара собрана экзотическая роскошь той эпохи, помноженная на современные реалии: золото и камень, китайская декоративная керамика, но при этом технологичная открытая кухня, приглушенный свет и лаунж-музыка. Расположенный на 16-м этаже отеля бар недаром носит приставку «скай» — из его окон открывается отличный вид на левый берег Дона и его окрестности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба отеля Утиные ножки по-китайски с жареными овощами и мандариновым соусом Фото: пресс-служба отеля Элун Эвиэйшн Фото: пресс-служба отеля Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 4 Фото: пресс-служба отеля Утиные ножки по-китайски с жареными овощами и мандариновым соусом Фото: пресс-служба отеля Элун Эвиэйшн Фото: пресс-служба отеля Фото: пресс-служба отеля

Шеф-повар Empire Руслан Турсуналиев собрал в меню хиты паназиатской кухни: китайские димсамы, вонтоны и спрингроллы, тайские том ямы, сингапурские лаксы, вьетнамские фо бо, японские суши, роллы и сашими. В коктейльной карте стоит обратить внимание на Chinese Tea Collection — подборку коктейлей, которые настояны на китайских чаях и представляют собой оригинальную интерпретацию классических рецептов.