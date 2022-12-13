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Коммерсантъ FM
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Президент Черногории вновь вернул парламенту закон, ограничивающий его полномочия

Президент Черногории Мило Джуканович вернул в парламент поправки к «Закону о президенте», сообщил советник президента по конституционному строю и правовым вопросам Борис Бастиянчич. Решение связано с ошибкой в названии закона, голосование по которому состоялось 12 декабря, сообщает RTCG. Поправки сужают полномочия президента.

Мило Джуканович

Мило Джуканович

Фото: Florion Goga, Reuters

Мило Джуканович

Фото: Florion Goga, Reuters

12 декабря парламент Черногории повторно принял решение по «Закону о президенте», проголосовав за то, чтобы глава государства действовал в соответствии с конституцией. Господин Джуканович отправил письмо, в котором попросил председателя парламента Даниэлу Джурович незамедлительно исправить допущенную фактическую ошибку. Затем поправки могут быть вновь направлены президенту, сообщил господин Бастиянчич.

Закон о президенте Черногории был принят парламентом 26 июня 2018 года. 28 июня того же года президент Черногории провозгласил его указом, после чего закон вступил в силу.

12 декабря в Черногории выступающие против сокращения полномочий президента вышли на протест, вылившийся в столкновения с полицией. Протестующие сочли, что поправки в закон затрагивают конституционный строй.

Мария Федотова

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