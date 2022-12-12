В Черногории протестующие применили против полиции слезоточивый газ

В Черногории протестующие против сокращения полномочий президента начали столкновения с полицией. Они забрасывали полицейских камнями, бутылками и пиротехникой, а также применили слезоточивый газ. В полиции утверждают, что в ответ применили «ручной спрей с раздражающим действием».

Как пишет местный телеканал RTCG со ссылкой на полицию, около 17:30 по местному времени (19:30 мск) организаторы протеста около здания парламента Черногории объявили об окончании акции и призвали протестующих разойтись.

После окончания акции часть толпы «организованно направилась к защитным ограждениям у парламента» и снесла некоторые из них. Затем неизвестные в масках и капюшонах начали забрасывать полицейских камнями, бутылками и пиротехническими устройствами. Против сотрудников полиции также применили слезоточивый газ.

В результате пострадали несколько полицейских. Они не получили серьезных травм, уточнили в полиции. Также из-за столкновений повреждено здание парламента, степень ущерба не уточняется.

12 декабря парламент Черногории принял поправки к закону о президенте, которые сужают его полномочия. Документ приняли во второй раз, его должен подписать президент страны. Ранее он отказался подписать первый вариант закона.

Протестующие считают, что поправки в закон обрушат конституционный строй. Они пообещали перекрыть дороги в стране и анонсировали большую акцию протеста в субботу, 17 декабря.

Олеся Павленко