Сийярто: Россия может изменить контракт с Венгрией на газ из-за потолка цен

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с российским вице-премьером Александром Новаком. По словам господина Сийярто, господин Новак в ходе разговора «выразил открытость» к тому, чтобы скорректировать контракты России и Венгрии на газ из-за введения ценового потолка.

«Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно»,— сказал господин Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 13 декабря, глава ведомства Венгрии сообщал, что обсуждаемый потолок цен на газ поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Также он объявил, что министры энергетики ЕС не согласовали ограничения на газ из России.

В декабре ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть. Петер Сийярто сообщал, что Венгрия «много боролась» и Евросоюз освободил ее от соблюдения этого ограничения.

Об отношениях Венгрии и России — в материале «Ъ» «Будапешт штормит от санкций».

Полина Собакина