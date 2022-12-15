Полис-нелегал

Как показала афера с фиктивными полисами ОМС для мигрантов в Свердловской области, российская система медицинского страхования практически не может предотвратить получение лечения теми, кто не имеет на него права по российскому законодательству. По мнению экспертов отрасли, Минздраву необходимо обеспечить обмен данными между территориальными фондами ОМС, МВД и страховщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В октябре крупная афера с полисами ОМС была зафиксирована в Свердловской области. Местом действия стала одна из клиник Екатеринбурга, куда иностранные граждане обращались сперва за платной консультацией, а после, получив схему лечения и изучив прайс-лист, возвращались уже с полисом ОМС и правом на бесплатное лечение. Руководство клиники обратилось в территориальный фонд ОМС (ТФОМС) с просьбой проверить подлинность полисов подозрительных пациентов. Оттуда жалоба направилась в правоохранительные органы, и изучением документов мигрантов занялись силовики. Хотя проверка все еще идет, предварительно уже установлен факт незаконной миграции и оформления полисов ОМС на фиктивные документы.

В большинстве случаев, как рассказали “Ъ” в ТФОМС Свердловской области, мигранты получали дорогостоящее лечение, а не рутинную помощь, и каждый такой случай стоил областной системе здравоохранения от 200 тыс. до 600 тыс. руб. В число «популярных» направлений вошли кардиология и онкология. В случае с этой конкретной клиникой речь идет о 217 незаконно оформленных полисах ОМС и 30 млн руб., потраченных ТФОМС Свердловской области на лечение их держателей. Однако всего по области в нынешнем году, как рассказал “Ъ” глава ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, случаев оформления полисов на фиктивные документы выявлено не менее 5 тыс. Это 15% от всех полисов ОМС, оформленных в регионе в 2022 году (34 тыс.). Вся информация об этом передана в правоохранительные органы, а в ближайшее время проверка коснется и документов, выданных в прошлые периоды.

Узнать о других подобных массовых случаях в регионе или других субъектах РФ в ближайшем прошлом “Ъ” не удалось, однако в новостных архивах обнаружилась информация более чем десятилетней давности о промышлявших подделкой полисов ОМС в Свердловской области мошенниках. Причем продажа подделок, по данным местных СМИ, велась не где-нибудь, а в Доме культуры Всероссийского общества слепых. Тогда в ходу были как полисы старого образца, так и более современные, защищенные водяными знаками и голографической наклейкой, и среди подделок превалировал именно первый вариант.

Уже тогда ТФОМС Свердловской области задавался вопросом о пресечении подобных случаев в будущем, потому что выявить факт подделки можно было только постфактум — на этапе сверки реестра, выставленного больницей страховой компании для оплаты. Но, несмотря на появление еще более защищенных полисов ОМС, подделать которые невозможно, проблема не решена по сей день.

С 1 декабря в России начал действовать новый порядок учета данных ОМС, предполагающий создание единой электронной базы застрахованных лиц. Однако это поможет только ускорить процесс сверки данных в целях выяснения, на каких основаниях получен полис, то есть опять же о случае мошенничества будет известно уже после совершения преступления.

«Существуют разные пути для получения настоящего полиса ОМС по фиктивным основаниям. Это, к примеру, штамп о разрешении на временное проживание (РВП) в паспорте, вид на жительство, трудовой договор гражданина государства—члена ЕврАзЭС»,— рассказывает господин Шелякин. Ни страховые организации, ни территориальные фонды ОМС не наделены правом проверки подлинности документа, который предъявляет иностранец, в связи с чем преломить ситуацию в нынешних условиях не представляется возможным.

Решение проблемы неправомерного использования бюджета ОМС в случае с поддельными полисами ОМС Валерий Шелякин видит в межведомственном взаимодействии: «Мы надеемся, что в будущем территориальным фондам ОМС дадут доступ к сервисам МВД, а конкретно к данным миграционной службы, входящей в его состав. Тогда мы сможем видеть, подавал ли документы иностранец и какое по этой заявке принято решение. Присвоен ли ему статус беженца или выдано РВП или вид на жительство. Как только все это станет нам доступно в режиме онлайн, мы сможем проверять легальность документов иностранца, обратившегося за полисом ОМС».

В свою очередь, получить доступ к данным миграционной службы МВД хотели бы и страховые медорганизации. Это, по словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, даже более практично, так как исключает из процесса обмена документами посредника — территориальные фонды ОМС. «Если бы страховщики получили доступ к миграционной службе, вопрос о правомерности выдачи полиса ОМС решался бы без промежуточного звена в виде ТФОМС, которым страховщики вынуждены отправлять информацию для сверки»,— поясняет он. Это, впрочем, скорее утопичная идея, признает господин Кузнецов, ввиду того что страховые организации не являются ведомствами и потому вряд ли могут стать полноценными участниками межведомственного взаимодействия. Даже если такой доступ получат ТФОМС, это будет уже огромный шаг вперед, считает он, но пока что данных о том, насколько скоро такое может случиться, нет.

Как говорит общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Марина Агапочкина, которая специализируется на уголовных делах, связанных со здравоохранением, переход полисов ОМС в цифровое поле, как и предоставление ТФОМС доступа к миграционным службам,— рациональные шаги, но только до того момента, как обязанность выявлять преступников среди пациентов ляжет на рядовых врачей. «Переход полисов ОМС в "цифру" — это, безусловно, шаг к повышению доступности медпомощи и к экономии времени всех участников процесса ее оказания: как пациента, так и врача, а также контролирующих организаций в сфере ОМС. И я надеюсь, что так и будет и что на плечи медицинских организаций не ляжет новая бумажная работа в виде сверки списков миграционной службы и реестра держателей полисов ОМС. Перед медиками не должны стоять задачи быть бдительными и подозревать пациента в неправомерном обращении за помощью. Если ему выдан полис ОМС и он есть в реестре застрахованных — значит, необходимо оказать медицинскую помощь»,— констатировала госпожа Агапочкина.

К тому же, напомнила юрист, летом президент РФ Владимир Путин принял поправки в №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», согласно которым с 1 января 2023 года круг застрахованных лиц расширится. Право на получение полиса ОМС получат не только временно проживающие иностранные граждане (те, у кого есть РВП), но и временно пребывающие (те, кто РВП не имеет). Для получения медпомощи по ОМС у такого лица есть условие — прохождение трехлетнего периода, в течение которого работодатель должен платить за него взносы. Это нововведение, считает Марина Агапочкина, стоит учесть прежде, чем оценивать влияние цифровизации на систему ОМС и актуализировать список участников межведомственного взаимодействия в этой сфере.

Аналогичное мнение на этот счет высказал Дмитрий Кузнецов: «Межведомственное взаимодействие становится еще более актуальным в связи с тем, что с 1 января 2023 года… необходимо будет установить контроль еще и за уплатой взносов со стороны работодателей в течение трех лет за иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих в РФ трудовую деятельность». Заниматься этим будет, скорее всего, федеральный фонд ОМС.

В федеральном офисе МВД, как и в его региональном отделении, на запрос “Ъ” о способах пресечения случаев мошенничества с полисами ОМС не ответили. В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области от комментариев также воздержались. Тем не менее источник “Ъ” в силовых структурах заявил, что, пока услуга «постановка на миграционный на учет по месту пребывания/проживания иностранных граждан» предоставляется в подразделениях МФЦ, этим будут пользоваться мошенники. У МФЦ опять же нет полномочий проверять как подлинность предоставляемых документов (паспортов, миграционных карт), так и легальность адреса, в который осуществляется постановка.

«Существенной мерой по предотвращению бесконтрольного пребывания иностранных граждан в России являлось бы урегулирование деятельности подразделений МФЦ в сфере предоставления этой услуги. Целесообразно делегировать ее исключительно подразделениям МВД РФ»,— добавил собеседник “Ъ”. Несмотря на очевидные лакуны в законодательстве, влекущие не только необоснованные расходы в сфере ОМС, но и, что серьезнее, формирование каналов нелегальной миграции, официальных заявлений о пересмотре деятельности в области выдачи РВП и вида на жительство пока высказано не было. Как и в области медицинского страхования иностранцев, трудящихся в России.

Варвара Колесникова