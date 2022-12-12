Lamoda продолжит работать под прежним брендом после покупки владельцем «Стокманна»

Global Fashion Group (GFG) и владелец «Стокманна» Яков Панченко завершили сделку по продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии. Компания продолжит работу под прежним брендом. GFG сообщила, что выручка после продажи составила €95 млн за вычетом расходов по сделке «в дополнение к денежным средствам, принадлежащим бизнесу Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года».

Завершение сделки подтвердили обе стороны. Соглашение было достигнуто 7 октября. Господин Панченко отметил, что Lamoda «продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности». «У нас нет планов объединения компании с другими моими активами. Также у меня нет планов смены команды — у нее будут все возможности для развития в компании после сделки. CEO компании останется Джери Калмис. Управляющая команда также не претерпит изменений»,— говорится в заявлении господина Панченко, которое поступило в «Ъ». Он сообщил «РИА Новости», что название также останется прежним.

Интернет-магазин Lamoda появился в 2011 году. Сейчас в нем представлено, по собственной оценке, больше 10 млн товаров от 4 тыс. брендов. В Lamoda работает около 8 тыс. человек. Это сотрудники центрального офиса в Москве, офисов в Минске и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, службы доставки, IT-хаба, колл-центра в Волгограде и других объектов.

Global Fashion Group весной приостановил инвестиции в Lamoda из-за военной операции РФ на Украине. Компания также приостановила строительство второго склада онлайн-ритейлера. В Global Fashion Group входят также онлайн-площадка Dafiti, работающая в странах Латинской Америке, Zalora — в Юго-Восточной Азии, The Iconic — в Австралии и Новой Зеландии.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Lamoda меняет владельца».

Леонид Уварчев