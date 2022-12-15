Медицина частного толка

Объем платных медуслуг на Кубани в январе—сентябре 2022 года достиг почти 60 млрд руб. Частные клиники продолжают расширять спектр услуг, повышать уровень сервиса и качество оказываемой пациентам помощи. Главной проблемой отрасли остается дефицит кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В частные клиники Краснодара все чаще обращаются люди, которые раньше лечились за границей — в клиниках Израиля, Европы

Фото: пресс-служба клиники «Евроокно» В частные клиники Краснодара все чаще обращаются люди, которые раньше лечились за границей — в клиниках Израиля, Европы

Фото: пресс-служба клиники «Евроокно»

«Рак не уходит ни на карантин, ни на СВО»

На Кубани объем платных услуг медицинских организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе—сентябре 2022 года составил 59,8 млрд руб. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные публикует Краснодарстат.

Участники рынка заявляют о стабильном спросе на коммерческие медуслуги. В клинике мужского и женского здоровья OXY-center это связывают со специализацией учреждения — здесь пациенты могут пройти комплексное обследование и лечение, направленные на борьбу с бесплодием при помощи вспомогательных репродуктивных технологий и консервативных методов. «Потребность в продолжении рода сохраняется несмотря на политические, экономические события. Люди по-прежнему создают семьи и мечтают о детях»,— говорит главный врач и управляющая клиники Виола Скопец.

Стабильность спроса в клинике «Евроонко» объясняют расширением спектра услуг в текущем году. Так, растет популярность фотодинамической терапии, применяемой при лечении базальноклеточного рака кожи (базалиомы), плоскоклеточного рака кожи, предрака эндометрия и других заболеваний. «При ФДТ применяются вещества — фотосенсибилизаторы, которые избирательно накапливаются в патологических клетках, делая их более чувствительными к свету. С помощью специального аппарата и световых волн определенной длины в этих клетках запускается фотохимическая реакция, которая приводит к образованию активных форм кислорода, и таким образом образование разрушается. Такое лечение не задевает здоровые клетки и практически не оставляет шрамов»,— поясняет руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко», врач-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин.

Кроме того, на популярности услуг клиники положительно сказались ограничения, связанные сначала с пандемией коронавируса, а позднее с санкционным давлением на Россию. «За последние два года в "Евроонко" все чаще стали обращаться люди, которые раньше лечились за границей — в клиниках Израиля, Европы. В Краснодаре они получают аналогичное по качеству лечение — на основании международных протоколов, оригинальными препаратами, не тратя при этом деньги на транзитные перелеты, значительно подорожавшее проживание и услуги переводчика. Ограничения в международных перелетах сыграли, по сути, нам на руку»,— рассказывает врач.

Основное направление краснодарского филиала федеральной сети «Медицинский лучевой центр» — неврология и травматология. «Малоподвижный образ жизни, стрессы все чаще вызывают заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата, число обращений с такими жалобами в последние годы растет. Предлагаемые в частных клиниках методы диагностики МРТ 1,5, МРТ 3 Тесла, рентгено- и УЗИ-диагностики, видеоЭНМГ, ЭЭГ помогают поставить своевременно диагноз и направить к соответствующему врачу»,— говорит главврач краснодарского филиала федеральной сети медицинских центров «Медицинский лучевой центр» Рашид Кудаев.

Чтобы поддержать спрос, частные медучреждения Краснодарского края стараются сдерживать рост цен. «Мы понимаем, что платежеспособность населения падает, но людям все равно надо лечиться. Рак не уходит ни на карантин, ни на СВО»,— говорит Антон Ёлкин. По его словам, в клинике «Евроонко» цены остаются на уровне 2021 года.

Такой же политики придерживаются и в Медицинском лучевом центре. «Мы повысили цены на МРТ в связи с тем, что подорожали расходные материалы. Стоимость приема врача и части инструментальной диагностики в 2022 году не изменилась»,— сообщает главврач клиники. В OXY-center незначительно выросла стоимость программ ЭКО и профильных операций.

Требовательность пациентов растет

По данным статистики, всего в 2021 году на Кубани действовало 349 медицинских организаций без учета МСП. Из них 229 государственных и 120 частных. Таким образом, соотношение бюджетных и коммерческих медучреждений в Краснодарском крае составляет 65,6% к 34,4%. При этом в сравнении с 2020 годом число частных медорганизаций сократилось на три, а бюджетных — выросло на 12 учреждений.

Виола Скопец считает такое соотношение закономерным, поскольку скорая и экстренная медпомощь, оказание помощи людям с тяжелыми заболеваниями — прерогатива государственных медицинских организаций. «Частные клиники — партнеры государственных медучреждений в оказании помощи населению региона, но ни в коем случае не конкуренты. Врачи всегда стоят на защите здоровья своих пациентов и должны действовать в их интересах, предоставляя право выбора. К коммерческой и государственной медицине предъявляются одинаково высокие требования. Мы работаем по единым клиническим рекомендациям и медицинским стандартам оказания медицинской помощи. Но в частных клиниках пациент получает не только качественную медпомощь, но и определенный уровень сервиса»,— говорит главврач.

Она добавляет, что в последние годы требовательность пациентов растет. «Люди хотят прийти в удобное для себя время, получить определенный уровень спокойствия, большее время приема, вовлеченность врача при объяснении диагноза и рекомендациях по здоровью»,— констатирует госпожа Скопец.

По мнению Антона Ёлкина, изменение пропорции «государственный — частный сектор» отражает динамику возможностей кубанцев обращаться в коммерческие медучреждения. При этом потенциал последних врач оценивает высоко. «На сегодня медицинский кластер в Краснодарском крае — наиболее развитый в ЮФО»,— считает господин Ёлкин. Он уверен, что негосударственные клиники прочно заняли свою нишу и наравне с государственными лечебными учреждениями вносят значительный вклад в обеспечение качественной медицинской помощи жителям региона. «Например, в "Евроонко" пациенты часто приходят за вторым мнением, уже посетив до этого онкодиспансер или другие клиники. Таких пациентов у нас примерно 30%. К сожалению, в государственных клиниках не всегда есть возможность обеспечить выполнение международных протоколов по лечению рака, и этот пробел закрывают частные клиники»,— утверждает руководитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медицинский кластер в Краснодарском крае — наиболее развитый в ЮФО

Фото: пресс-служба клиники «Евроокно» Медицинский кластер в Краснодарском крае — наиболее развитый в ЮФО

Фото: пресс-служба клиники «Евроокно»

По его словам, в «Евроонко» нередко обращаются пациенты, исчерпавшие различные варианты терапии в других медицинских учреждениях. «Тогда с помощью молекулярно-генетических исследований мы стараемся подобрать подходящий к данному виду опухоли таргетный препарат. И в копилке нашей клиники уже есть клинические случаи, когда новая схема срабатывала и мы получали положительный результат»,— рассказывает господин Ёлкин.

Кроме того, пациентов в частных клиниках привлекает возможность пройти все обследования за два-три дня, тогда как в государственном медучреждении период от постановки диагноза до начала лечения может занять месяц и более. «Часто пациенты, пройдя в "Евроонко" обследования и получив подтверждение диагноза, отправляются лечиться в другие больницы. Можно сказать, что в некоторых случаях мы помогаем государственной онкологической службе в диагностике и составлении плана лечения рака у кубанцев. То есть значительно ускоряем процесс, ведь время — это ключевой фактор при лечении рака»,— констатирует врач.

Наиболее популярные услуги в «Евроонко» — лекарственная терапия (химиотерапия, таргетная и иммунотерапия) и симптоматическая терапия в режиме дневного стационара. «Больше стало желающих провести молекулярно-генетические исследования: на предрасположенность к онкологическим заболеваниям, на выявление мутаций в различных видах опухолей. Эта услуга, на мой взгляд, в обозримом будущем будет все более востребованной»,— говорит Антон Ёлкин.

Развитие медицинского туризма под вопросом

Эксперты утверждают, что в условиях санкционного давления на Россию перед медицинским сектором стоит непростая задача по оптимизации бизнеса. «С одной стороны, необходимо обеспечить приток новых клиентов и удержать существующих на фоне снижения уровня доходов населения и покупательной способности. С другой — нужно справиться с закупками расходных материалов по завышенным ценам»,— поясняет Рашид Кудаев.

Кроме того, в 2022 году возникали проблемы с логистикой. «В первую очередь это касалось импортных лекарственных препаратов, используемых в программах ЭКО, расходных материалов для операционных. Тем не менее сегодня это уже нам видится как рабочая задача, которую клиника успешно решает»,— утверждает Виола Скопец. В OXY-center совместно с медицинской лабораторией CL внедряют новые генетические методы исследований перед планированием беременности, во время проведения программ ЭКО и во время ведения беременности. «Мы продолжаем развивать собственную эмбриологическую лабораторию, внедряем новую технологию на инновационном оборудовании, чтобы произвести более качественную оценку будущих детей нашей клиники»,— рассказывает госпожа Скопец.

Директор Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук отмечает, что в связи с санкционным давлением пластическая хирургия испытывает дефицит качественных имплантов, во всех сферах существует нехватка оригинальных лекарственных препаратов. При этом, считает господин Чернышук, импортозамещение не может в полной мере обеспечить адекватную замену иностранных аналогов. «Есть надежда, что переход на отечественные расходные материалы и лекарства даст толчок для развития медицинской и фармацевтической отрасли в России»,— говорит директор центра. Он добавляет, что остается непонятной судьба медицинского кластера в поселке Знаменском Краснодара. «Большие надежды возлагались на развитие данного направления, перспективы участия частного капитала и развития здравоохранения с привлечением иностранных инвестиций, вероятно, временно заморожены. Несмотря на то, что стоимость медицинских услуг в России значительно ниже, разговоры о медицинском туризме потеряли свою актуальность»,— резюмирует эксперт.

Антон Ёлкин считает, что, скорее, произошло перераспределение потоков медтуризма. Так, 34% пациентов клиники «Евроонко» приезжают в Краснодар из стран ближнего зарубежья (6,82%), Адыгеи (9,09%), Москвы (2,27%), Московской (2,27%) и Ростовской (2,27%) областей, Крыма (2,27%) и других регионов России.

В частные клиники Краснодара все чаще обращаются люди, которые раньше лечились за границей — в клиниках Израиля, Европы

Фото: пресс-служба клиники «Евроокно»

В поисках кадров

По данным Краснодарстата, средняя численность работников медицинских учреждений, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в Краснодарском крае в текущем году достигла 16 535 человек. Среди них 4117 краснодарских работников, что на 651 человека больше, чем в прошлом году.

Главной проблемой для бюджетных медучреждений остается дефицит кадров, утверждает Рашид Кудаев. «Минздрав говорит, что не хватает порядка 5 тыс. врачей. На самом деле кадров недостает гораздо больше. А чтобы подготовить квалифицированного врача, нужно не 5-6 лет, а минимум 10. Мы должны это понять. Государство также должно признать, что без участия частного здравоохранения реально поднять качество и доступность медицинских услуг невозможно»,— говорит господин Кудаев.

По словам Виолы Скопец, проблема дефицита медицинских кадров возникла в конце 90-х годов, а обострилась в пандемию, когда потребность в медиках резко возросла. Но вопрос с нехваткой медперсонала остается открытым и сейчас. «Существует дефицит всех медицинских кадров — врачебных, и еще более глубокий дефицит среднего медицинского персонала. Считаю, главная причина — сложности системы профильного образования, что особенно касается врачей. Сегодня более длительный путь получения разрешения на врачевание (аккредитации) по узким и хирургическим специальностям, а система постдипломного обучения окончательно не утверждена. Другая причина — низкая зарплата врачебного и сестринского персонала в отрасли в целом»,— считает госпожа Скопец.

Дефицит кадров испытывает и клиника «Евроонко». «Наша клиника столкнулась с отсутствием на Кубани высокопрофессиональных онкологов, отвечающих критериям работы в "Евроонко". Именно поэтому нам пришлось командировать в Краснодар на постоянную работу специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга»,— говорит Антон Ёлкин.

По наблюдениям Николая Чернышука, в коммерческой медицине разворачивается настоящая охота на квалифицированных специалистов, зарплаты врачей могут составлять более миллиона рублей в месяц. «Есть специалисты, которые работают в нескольких клиниках страны, находящихся в разных регионах. Сегодня врач оперирует в Москве, завтра он уже в Воронеже, и его уже ждут в Краснодаре и Сочи»,— рассказывает эксперт.

В условиях конкурентной борьбы

По мнению Николая Чернышука, к концу 2022 года на Кубани сложился конкурентный рынок медицинских услуг — есть предложения по всем направлениям медицины. «Человек, не выходя из дома, может записаться к врачу любой специальности в удобный для него день и время. Такая доступность позволяет развиваться частным сервисам электронной записи. Достаточно зайти на сайт и сделать свой выбор в ближайшей клинике или выбрать подходящего врача по отзывам других пациентов или рейтингу на сайте»,— рассказывает директор Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье».

Николай Чернышук считает, что разнообразие и количество коммерческих клиник, с одной стороны, формирует условия для конкурентной борьбы, когда частные клиники вынуждены снижать цены на свои услуги или предоставлять более комфортные условия для клиентов, щепетильно следить за качеством предоставляемых услуг. Наибольшее развитие в частной медицине, по словам эксперта, получили такие направления, как пластическая хирургия, стоматология, косметология, что связано с отсутствием государственного финансирования «индустрии красоты».

С другой стороны, констатирует господин Чернышук, активное развитие частной медицины приводит к отсутствию необходимости развития государственных услуг в сфере обеспечения здоровья населения. «Фактически частная медицина пытается взять в заложники государство, навязывая свои условия оказания медицинских услуг. На сегодняшний день превалирует помощь, гарантированная государством, однако перспективы развития частного рынка указывают на тенденцию изменения приоритета в сторону частных клиник»,— утверждает врач.

Основным преимуществом государственной медицины является многопрофильность и доступность ресурсов, так как они обеспечиваются бюджетными средствами. «Многопрофильные стационары с реанимационным отделением, возможностью заготовки препаратов крови, обеспечением всем необходимым оборудованием практически недоступны для частных клиник. Стоимость оснащения медицинским оборудованием специализированного центра может доходить до нескольких миллиардов рублей»,— говорит Николай Чернышук.

Он считает, что коммерческая медицина за время пандемии заметно окрепла, скопив существенные финансовые резервы, которые были реализованы в развитии сетевых клиник. Несколько крупных инвесторов из других регионов продолжают расширять свою сеть в Краснодарском крае. Самой крупной коммерческой медорганизацией в регионе остается сеть «Клиника Екатерининская».

При этом частные клиники не замотивированы на оказание услуг по полису ОМС. «Государственные тарифы остаются низкими и могут быть рентабельны только в случае приписок услуг, которые не оказывались, как делают государственные клиники и что является незаконным, либо в случае существенного повышения тарифов, что пока не планируется. Говорить о доступности всего спектра услуг по полису ОМС в частных клиниках Краснодарского края пока преждевременно»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич