«Ростов-Дон» одержал победу над китайским «Фениксом»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил в игре с китайским «Фениксом» в предварительном этапе OLIMPBET Суперлиги 2022/23, сообщает пресс-служба клуба. Игра, прошедшая в ростовском Дворце спорта, завершилась со счетом 31:26.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rostovhandball.com Фото: rostovhandball.com

Накануне встречи «Ростов-Дон» расположился на второй строке турнирной таблицы, возглавляемой московским «ЦСКА». В предыдущей игре донская команда проиграла «ЦСКА»/doc/5719603 со счетом 30:26. Китайские соперницы из «Феникса» к моменту матча занимали 10 позицию в турнирной таблице.

В первой половине игры «Ростов-Дон» приобрел уверенное преимущество. Несмотря на короткий промежуток «голевой засухи», первый тайм завершился со счетом 18:14 в пользу ростовчанок.

Во второй половине встречи сменился вратарь ростовской команды. На 39-й минуте счет составил 23:17. Донская команда снизила темпы, в связи с чем тренер взял тайм-аут. После перерыва «Ростов-Дон» начал вновь наращивать разрыв в счете.

В следующей игре 18 декабря «Ростов-Дон» встретится со «Ставрополем».

Анастасия Назарова