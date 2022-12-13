Реновация не за малым

Закон о комплексном развитии территории (КРТ) в Челябинской области, принятый в прошлом году, не работает в малых населенных пунктах. На эту проблему обратили внимание депутаты заксобрания, ее также признал минстрой области. На сегодня заключены семь договоров о КРТ, пять из которых в Челябинске. Парламентарии признали, что застройщикам невыгодно этим заниматься в городах и селах, жители которых не могут позволить себе купить это жилье. Участники рынка отмечают, что решать все вопросы КРТ за счет строителей неправильно, однако и у муниципалитетов зачастую нет средств для этого. В минстрое констатируют, что финансовая помощь из бюджета для КРТ в сельской местности не предусмотрена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщикам невыгодно реализовывать проекты КРТ в населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. жителей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Застройщикам невыгодно реализовывать проекты КРТ в населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. жителей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Челябинской области принятый в апреле 2021 года закон «О комплексном развитии территории» не работает в малых городах и сельских районах. Сегодня такие проекты в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек невыгодны застройщикам, признали участники заседания комитета законодательного собрания региона по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 13 декабря.

Исполняющая обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова отчиталась о ходе применения закона. По ее словам, на его основании в ближайшие десять лет в регионе планируют реализовать 77 проектов КРТ в 14 муниципалитетах. На сегодня администрации Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска, Снежинска и Ашинского района одобрили 18 проектов комплексного развития территории общей площадью 170,2 га с градостроительным потенциалом 1,2 млн кв. м. На 1 декабря с застройщиками заключено семь договоров о КРТ, из них пять в Челябинске, по одному в Магнитогорске и в Снежинске.

Председатель законодательного собрания области Александр Лазарев обратил внимание, что закон не работает в сельских территориях и небольших городах. «Пока по малым населенным пунктам и городам с населением до 50 тыс. человек вопрос очень сложный. Там и так уровень стоимости квадратного метра высок, при этом если выкупать земельный участок, то цена еще больше вырастет. Застройщики просто не пойдут работать, например, в Октябрьский район. Как решать этот вопрос? Будет ли оказываться какая-то непосредственная помощь из регионального бюджета на комплексное развитие территории в малых населенных пунктах? Пока закон работает только для областного центра и крупных городов»,— высказался господин Лазарев.

Представитель минстроя области сообщила, что финансовая поддержка проектов КРТ в селах не предусмотрена. Людмила Алпатова признала, что большинство жителей сельских территорий не готовы покупать жилье со средней ценой квадратного метра 73 тыс. руб.

Еще ряд факторов, сдерживающих внедрение механизма КРТ в Челябинской области, обозначен в решении комитета по вопросу реализации закона. Основные из них: сложность и длительность административных процедур, низкая обеспеченность земельных участков объектами социальной и инженерной инфраструктуры, несовершенство механизма финансовой поддержки застройщиков со стороны государства, а также отсутствие синхронизации проектов КРТ с инвестпроектами ресурсоснабжающих организаций. О последней проблеме упомянула и.о. первого замминистра, ответив, что вопрос прорабатывается, и минстрой готов помогать с получением субсидий на инфраструктуру в рамках действующих программ. Бюджетное финансирование объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках реализации заключенных договоров о КРТ не предусмотрено.

«Инвестиционная нагрузка на застройщиков, связанная с предварительной подготовкой документации в целях КРТ, расселением граждан из жилищного фонда, не признанного аварийным, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в отдельных случаях превышают рыночную стоимость земельного участка и делают проекты КРТ нерентабельными»,— говорится в решении комитета. Отдельной проблемой названо недовольство граждан «возможным переселением в любую часть города и непростой процедурой отказа от участия в проектах КРТ». В решении подчеркивается, что необходима тщательная подготовка проектов на каждом уровне, в том числе детальная градостроительная и финансово-экономическая проработка, выверенный бизнес-план развития территории и «дорожная карта» для всех участников процесса.

Проблему реализации закона о реновации в регионе поднимал и общественный совет при минстрое. Один из его членов — генеральный директор Челябинского межрегионального Союза строителей Юрий Десятков рассказал «Ъ-Южный Урал», что во многом КРТ тормозится из-за того, что вся нагрузка возлагается на застройщиков: «Комплексное развитие территории — это хорошая тема, чтобы сделать красивое, удобное место жительства с доступными школами, больницами, детсадами. Повесить все это на застройщика неправильно. Это нужно решать вместе с властями, но все это повесили на местные администрации, у которых ни копейки денег нет. Поэтому мы попросили наше законодательное собрание, чтобы они послушали министерство, как они собираются работать. Потому что сейчас, к сожалению, работы нет в этом направлении. Необходимы конкретные действия». Например, сейчас никто не хочет «подходить» к гаражным кооперативам, часть которых расположена в центре города, однако без решения этого вопроса обойтись нельзя. Общественный совет разработал ряд предложений, которые направил в минстрой и заксобрание региона.

Юлия Гарипова