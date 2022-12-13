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Умер бывший глава Госкино Армен Медведев

Кинокритик, экс-глава Госкино и профессор кафедры киноведения ВГИКа Армен Медведев умер в возрасте 84 лет. Об этом «РИА Новости» сообщили в Союзе кинематографистов.

Армен Медведев

Армен Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Армен Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Армен Медведев поступил во ВГИК в 1955 году, где учился на режиссерском факультете в мастерской Александра Довженко, но затем он перевелся на киноведческий факультет в мастерскую Николая Лебедева. Защитил диссертацию на тему «Проблемы отражения нравственного мира героя-современника в советском киноискусстве конца 50-х — 70-х годов». С 1982 года был главным редактором журнала «Искусство кино».

В 1984 году Армен Медведев стал главным редактором сценарно-редакционной коллегии Госкино. Преподавал на киноведческом факультете ВГИКа с 1980-х. В 1992–1999 годах был председателем Госкино России.

Армен Медведев — заслуженный деятель искусств Армянской ССР, заслуженный деятель искусств России, кавалер орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Анастасия Ларина

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