Пермские таксопарки начали приводить машины в соответствие с новыми требованиями к дизайну

Одна из пермских таксомоторных компаний оклеила первые 17 автомобилей в соответствии с дизайн-макетом брендирования легкового такси, утвержденным в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса. Название компании в министерстве не раскрыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В феврале этого года Законодательное собрание Пермского края утвердило закон «О такси», устанавливающий новые требования к внешнему виду автомобилей таксопарков. Согласно закону, кузов транспортного средства должен иметь белый цвет, а на всю боковую поверхность автомобиля необходимо нанести специальную красно-белую оклейку из элементов в виде квадратов (ширина наклейки составляет от 15 до 25 см). Требования вступили в силу с 1 сентября.