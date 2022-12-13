Роспотребнадзор объявил о завершении прививочной кампании против гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививочная кампания против гриппа в России завершена. По ее словам, теперь делать прививку уже поздно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сейчас уже поздно и не нужно прививаться от гриппа. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена»,— сообщила глава Роспотребнадзора в интервью «Комсомольской правде».

Как отметила Анна Попова, сейчас в России наряду с подъемом заболеваемости гриппом растет число заболевших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, свиной грипп выявили в 82 регионах России. Однако госпожа Попова заверила, что препаратов от свиного гриппа сейчас достаточно.

Прививочная кампания против гриппа началась 5 сентября. 18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. На конец ноября вакцинацию от гриппа прошли около 37,3% населения, от коронавируса — 53,1% россиян. Как рассказывала глава Роспотребнадзора, в нынешнем году в России был распространен вариант гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года.

О росте заболеваемости ОРВИ и гриппом — в материале «Ъ» «Как грипп после ковида».

Анастасия Ларина