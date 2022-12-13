Претендентов ставят в очередь

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала владеющего ее главным титулом в супертяжелом весе украинца Александра Усика встретиться с молодым британским боксером Даниэлем Дюбуа. Это решение, однако, вряд ли означает, что структура пытается сорвать исключительный по значению и ажиотажу поединок, в котором Усик и соотечественник Дюбуа Тайсон Фьюри должны разыграть звание абсолютного чемпиона мира. WBA, скорее всего, просто хочет зарезервировать за Дюбуа право на бой с обладателем такого статуса, кто бы им ни стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что WBA обязала Александра Усика (на фото) провести бой с Даниэлем Дюбуа, поединок украинского боксера за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри представляется неизбежным

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Несмотря на то что WBA обязала Александра Усика (на фото) провести бой с Даниэлем Дюбуа, поединок украинского боксера за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри представляется неизбежным

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Всемирная боксерская ассоциация объявила о том, что обязала украинца Александра Усика, владеющего ее титулом «суперчемпиона», то есть главным в иерархии званий, в супертяжелом весе защищать его в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа, так называемым регулярным чемпионом по версии структуры.

На первый взгляд речь идет о неожиданном событии и даже попытке спровоцировать конфликт, сорвав важнейшее для бокса событие следующего года.

Под ним подразумевается, естественно, поединок между Александром Усиком и еще одним британским бойцом — Тайсоном Фьюри, обреченный вызвать колоссальный ажиотаж хотя бы благодаря своему статусу. Усик, которому помимо титула WBA принадлежат пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), и обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Фьюри должны разыграть звание абсолютного чемпиона мира.

Обсуждение деталей этого поединка стартовало, по сути, еще несколько месяцев назад — сразу после того, как в августе Александр Усик во второй раз подряд победил бывшего короля категории Энтони Джошуа, сохранив все свои регалии. Тайсон Фьюри неоднократно заставлял своими заявлениями поверить в то, что на самом деле может отказаться от него, несмотря на гарантированный гигантский гонорар, но в итоге после победы в начале декабря над Дереком Чисорой подтвердил, что готов биться с Усиком. Предполагалось, что в ближайшее время стартует процесс согласования его условий.

Однако едва ли решение означает намерение сорвать идеальный для бокса сценарий. Sky Sports, оценивая его, предполагает, что структура просто хочет «забронировать очередь» на бой с абсолютным чемпионом для молодого (ему 25 лет) и считающегося достаточно перспективным супертяжем Даниэля Дюбуа.

Более того, даже если Дюбуа отчего-то будет стремиться воспользоваться своим формальным правом претендента, убедить его не настаивать на нем будет просто.

С Даниэлем Дюбуа работают тот же менеджер, Фрэнк Уоррен, и та же промоутерская компания, Queensberry Promotions, что и с Тайсоном Фьюри. Так что, скорее всего, эта история повторяет историю месячной давности, когда IBF вдруг санкционировала бой с Александром Усиком для своего официального претендента — хорвата Филипа Хрговича. Никаких практических последствий она не имела.

О том, что матч между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри неизбежен, можно судить по некоторым свежим новостям. Например, по интервью Фьюри ESPN, в котором он объявил о том, что уже подбирает помощников для подготовки к нему, а в их числе даже оказался знаменитый в прошлом английский футболист Уэйн Руни. Или по признанию, сделанному в разговоре с представителями Queensberry Promotions ярчайшей звездой российского профессионального бокса Артуром Бетербиевым, который является чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе. Бетербиев сам вызвался помочь Фьюри в тренировочном лагере. И, кстати, такая услуга могла бы оказаться крайне полезной для британца. Ведь по ходу любительской карьеры Артур Бетербиев трижды дрался против Александра Усика, который в молодости выступал в одной с ним категории. Два боя выиграл украинский боксер, один — российский.

Алексей Доспехов