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Коммерсантъ FM
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Чемпион кулачно-разговорного жанра

После победы над Дереком Чисорой у Тайсона Фьюри остались силы на Александра Усика

Британец Тайсон Фьюри очень убедительно защитил чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, заставив рефери в десятом раунде остановить его лондонский бой против соотечественника Дерека Чисоры, который к тому моменту уже еле держался на ногах. При этом не менее интригующей выглядела словесная схватка Фьюри с соперником по будущему матчу за титул абсолютного чемпиона мира украинцем Александром Усиком.

Тайсон Фьюри (справа) и Дерек Чисора

Тайсон Фьюри (справа) и Дерек Чисора

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Тайсон Фьюри (справа) и Дерек Чисора

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Тайсон Фьюри в этот вечер на стадионе футбольного клуба «Тоттенхем» укрепил репутацию самого экстравагантного и самого безбашенного бойца в профессиональном боксе, устроив шоу из двух актов. Первым был собственно бой — третий по счету, который провели друг с другом два британца. Предыдущие состоялись в 2011 и 2014 годах, когда Фьюри только двигался к славе, а также обрушившейся на него вместе с известностью и чемпионским титулом лавиной разных проблем — психических, с допингом, лишним весом. Из-под завалов он в итоге выбрался, чтобы снова взобраться на пик и снова встретиться с ветераном Дереком Чисорой уже в ранге признанного всеми абсолютно неординарным, не вписывающимся ни в один из боксерских шаблонов талантом.

Матч получился довольно специфическим.

Чисора, еще недавно думавший закончить неплохую, но так и не принесшую ему почетных званий карьеру, честно отрабатывал шанс на ее закате, в 38 лет, принять участие в топовом событии, и дрался в своей обычной манере, то есть танком пер вперед.

Некоторое время тактика приносила относительные успехи. По крайней мере Фьюри пропускал довольно неприятные удары.

Но в конце концов топливо в бензобаках у Чисоры закончилось, и удовольствие можно было получать лишь от бокса в исполнении его противника, которому, правда, мешало постоянно возникающее у претендента желание хоть чуть-чуть сократить урон с помощью захватов и прочих вызывающих паузы штучек. Так что бой приобрел характер рваный.

Впрочем, в промежутках между паузами Тайсон Фьюри успел показать, что весь его богатый арсенал за полгода, прошедших после апрельского поединка с Диллианом Уайтом, никуда не делся. Вот он — сдвоенный джеб, а вот — абсолютно неожиданный для двухметрового гиганта резкий апперкот правой. Одновременно Тайсон Фьюри не забывал поиграть на обожающую его публику, то принимаясь пританцовывать, то гримасничая, то опуская руки и как бы приглашая соперника — ну, попробуй ударь меня, а я увернусь.

Рефери Виктор Лафлин остановил бой под занавес десятого раунда. Дерек Чисора мог, конечно, дотянуть до гонга, но это был тот случай, когда никому не придет в голову обвинять рефери в том, что он подпортил матч. Достаточно было взглянуть на Чисору: один глаз у претендента полностью закрыт, изо рта сочится кровь, и вообще, он выглядит так, словно полчаса крутился в барабане стиральной машины. Статистика CompuBox неплохо иллюстрировала расклад в этом поединке и объясняла, отчего Дерек Чисора оказался в таком печальном состоянии.

В цель в общей сложности попали аж 205 ударов Тайсона Фьюри (против всего 87 у противника). И почти три четверти из этих ударов — редчайшая для бокса продуктивность — были именно силовыми, акцентированными.

А силовой удар от Фьюри — это ведь всякий раз потенциальный нокаут.

Все сложилось для чемпиона WBC как надо, и сил осталось столько, что можно было устроить второй акт. Как известно, поединок Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой воспринимался прежде всего как разминочный для фаворита перед матчем куда более важным — за титул чемпиона мира абсолютного с владельцем трех остальных поясов, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), Александром Усиком. Украинец, который в 2020 году тоже одолел Чисору, но куда менее зрелищно, нежели Фьюри, по очкам, наслаждался боем, расположившись в престижном партере — рингсайде. И по ходу его чему-то все время улыбался, словно, в отличие от публики, подмечал в действиях победителя явные огрехи.

Как Тайсон Фьюри уклонялся от встречи с Александром Усиком

Усик моментально откликнулся на призыв Тайсона Фьюри подойти к нему поближе. А дальше в течение четверти часа молча слушал беспрерывный поток оскорблений в свой адрес, которыми британец поливал его примерно с такой же интенсивностью, как только что своими плотными ударами Дерека Чисору. При этом Фьюри демонстрировал, что такое трэш-ток искусный, фактически виртуозный, потому что все термины, которыми он описывал Усика, с одной стороны, звучали обидно, а с другой, как ни крути, не входили в категорию тех, которые нужно непременно запикивать в телевизионной трансляции. Такое вот ловкое хождение по канату.

Чаще всего Фьюри, приглашая Усика встретиться с ним в ринге, называл его «кроликом», «сосунком» и «маленькой сучкой».

А еще он воспользовался возможностью и тут создать интригу, так как рядом с Александром Усиком вдруг возник пока не проигрывавший Джозеф Джойс, очередной неплохой британский супертяж. И ему Тайсон Фьюри как бы тоже бросил вызов, давая понять, что, если с Усиком не срастется, если украинец внезапно заартачится, то замена ему уже найдена. А Джойс смотрел на Фьюри таким заискивающим взглядом, что становилось понятно: выйти со скамейки запасных готов по первому зову.

Алексей Доспехов

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