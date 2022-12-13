Строительство трассы М-12 до Тюмени закончится до конца 2024 года

Работы по строительству участка федеральной трассы М-12 до Тюмени будут завершены до конца 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время открытия президентом Владимиром Путины участков трассы в Свердловской и Владимирской областях.

Дорогу от Москвы до Тюмени Владимиру Путину предложили назвать «Восток», с чем он согласился. «Как люди сказали, так и сделаем», — заявил президент.

Строительство скоростной автодороги М-12 Москва—Казань продвигается с опережением: предполагается, что до конца текущего года будет запущено движение более чем на 100 км трассы. Трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута Европа—Западный Китай. Весь же маршрут МТК проходит по территории России, Казахстана и Китая

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