Путин открыл новые участки трассы М-12 в Свердловской области

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по двум участкам трассы М-12 «Москва-Казань-Екатеринбург» в Свердловской области. Речь идет о расширенном участке трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень в районе Талицы, а также участке на Пермском тракте около поселка Ачит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня мы открываем три участка коридора "запад-восток": два в Свердловской области и один во Владимирской. Работа по развитию транспортных коридоров должна быть продолжена», — заявил Владимир Путин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что участок трассы «Пермь — Екатеринбург» в Свердловской области готов на протяжении 20 км вместо запланированных 9 км.

Напомним, строительство первого этапа трассы Казань – Екатеринбург началось 1 октября. Маршрут Казань – Екатеринбург станет продолжением трассы М-12, общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км. Маршрут от Казани пройдет по территории Татарстана, Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

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