Правительство выделит 1 млрд рублей на компенсацию зарплат работников ОПК, приезжающих на предприятия из других регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 1 млрд руб. из Фонда социального страхования на компенсацию зарплат сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, переехавших из других регионов РФ. Об этом он сообщил на заседании экспертного совета при правительстве, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале.

Господин Мишустин отметил, что такая мера поможет предприятиям ОПК восполнить потребность в специалистах.

По оценке правительства, выделенные деньги помогут привлечь на оборонные предприятия более 3,8 тыс. человек. Размер выплаты на одного работника составит 262 188 руб. Сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты по 65 547 руб., сообщила пресс-служба кабмина.

Перечень организаций, нуждающихся в сотрудниках, а также список востребованных профессий утвердят руководители регионов, добавили в правительстве.

В начале декабря заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян заявил о нехватке квалифицированных кадров на предприятиях ОПК. Дефицит специалистов ОПК наблюдается и в других регионах. В частности, в ноябре на 42% по сравнению с октябрем выросла востребованность работников в этой сфере в Челябинской области.

Эрдни Кагалтынов