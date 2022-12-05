Кадровый спрос перешел к обороне

Востребованность специалистов оборонно-промышленного комплекса в Челябинской области растет. В ноябре количество вакансий в сфере выросло на 42% по сравнению с октябрем, при этом наиболее востребованными стали специалисты по снабжению, финансовые специалисты, контролеры отдела технического контроля и мастера участков. Эксперты отмечают, что дефицит в кадрах в ОПК наблюдался давно, при этом его усилили введение частичной мобилизации и отъезд части граждан из страны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики отмечают, что число вакансий в ОПК растет с начала осени

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Аналитики отмечают, что число вакансий в ОПК растет с начала осени

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В Челябинской области отмечают увеличение спроса на специалистов оборонно-промышленного комплекса. В ноябре количество вакансий в этой сфере выросло на 42% по сравнению с октябрем, сообщают по итогам исследования рынка труда эксперты «Зарплаты.ру».

Наиболее популярными вакансиями среди соискателей в отрасли ОПК в прошлом месяце стали водители, специалисты по снабжению, финансовые специалисты, контролеры отдела технического контроля (ОТК), мастера участка. Аналитики «Зарплаты.ру» отмечают, что интерес к предложениям о работе в оборонно-промышленном комплексе растет с начала осени. Так, в сентябре число вакансий в отрасли выросло на 48% по сравнению с августом, количество откликов от соискателей — на 68%.

Помимо ОПК, эксперты сервиса отмечают рост числа вакансий в сфере производства и сервисного обслуживания. Они отмечают, что наиболее ощутимо число вакансий в сегменте увеличилось по позициям инженеров-энергетиков (+32%), операторов станков с числовым программным управлением (+26%), токарей (+38%), слесарей-сантехников (+46%) и технологов (+36%). Аналитики «Зарплаты.ру» связывают возросшую востребованность в сфере производства с демографической ямой в 1990-х и 2000-х годах. «На фоне старения населения и ежегодного снижения количества соискателей в возрастных группах 18–25 лет и 25–35 лет растет и кадровая нехватка в производстве. Кроме того, санкции и потребность импортозамещения провоцируют перестройку многих процессов в производстве, а также требуют приток новых сил. Соответственно, дефицит рабочих, который существует на рынке труда не первый год и не был преодолен, продолжает усиливаться»,— отмечают эксперты. Они добавляют, что у большинства востребованных специалистов сферы наблюдается рост зарплат.

Увеличение спроса на работников оборонно-промышленного комплекса подтверждают и сами работодатели. В отделе кадров ООО «ЧТЗ-Уралтрак» отметили, что в связи с увеличением объема производства на предприятии, выпускающем гражданскую технику и спецпродукцию, сохраняется востребованность в специалистах.

«У нас открыто более 500 вакансий по самым разным профессиям. Востребованы токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, наладчики, технологи, кузнецы-штамповщики и другие»,— сообщили на ЧТЗ.

Увеличение спроса на специалистов оборонно-промышленного комплекса подтверждает и председатель комитета по промышленности челябинского регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов.

«Потребность в таких работниках довольно острая, что связано с высокой загруженностью предприятий. Некоторые участки работают в три смены. В целом в регионе пользуются спросом самые разные специалисты: от сварщиков, сборщиков, монтажников до инженерно-технических работников и руководителей коллективами. Дефицит кадров подталкивает предприятия к увеличению зарплат»,— подчеркивает Павел Золотов. Причиной роста востребованности работников сферы сервисного обслуживания он называет необходимость поддержания в надлежащем состоянии промышленной инфраструктуры.

Эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение спроса на специалистов оборонно-промышленного комплекса. «Нехватка в таких работниках была высокая и до специальной военной операции. На этом сказалась неэффективная работа центров занятости по стране, которые даже в мирное время не смогли обеспечить рынок труда необходимыми специалистами»,— считает Павел Золотов.

Директор агентства «Бизнес и кадры» Людмила Соколова отмечает, что оборонные предприятия испытывали дефицит в персонале и до мобилизации, на что повлияло увеличение объемов производства по госконтрактам.

«Сейчас дефицит в специалистах связан с призывом части работников на службу по мобилизации и выездом за границу части граждан. Отмечается и дефицит молодых сотрудников — он связан с демографической ямой в РФ в 1990-х годах. Кроме того, многие сотрудники предприятий не готовы менять места работы из-за своей высокой закредитованности»,— подчеркивает Людмила Соколова. По ее словам, несмотря на то, что оборонные предприятия зачастую предлагают зарплаты на уровне нижней границы рынка, многие из них не готовы повышать их.

«Роста предлагаемой зарплаты на оборонных предприятиях мы не фиксируем. Они привлекают соискателей наличием брони от мобилизации и долгосрочных контрактов, которые говорят об их стабильности. Только единицы предприятий готовы повышать оплату труда по отдельным позициям»,— считает Людмила Соколова. Она добавляет, что потребность в кадрах в сегменте ОПК сохранится.

Руководитель рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко отмечает существенное увеличение активности предприятий оборонно-промышленного комплекса на рынке труда.

«Активность предприятий ОПК на рынке труда превышает среднюю по региону в шесть раз. Наибольший рост спроса отмечается в сегменте квалифицированного рабочего персонала. Растет востребованность сварщиков высокого разряда, маляров по металлу, сборщиков металлоконструкций, арматурщиков, токарей высокого разряда, кузнецов-штамповщиков, ряда специалистов инженерного и технологического секторов»,— поясняет Екатерина Карпенко. По ее мнению, высокий спрос на специалистов ОПК будет сохраняться в течение как минимум двух лет: закрывать потребность в кадрах предприятия будут путем привлечения молодых работников, кадров из других регионов и стран.

Директор рекрутингового агентства отмечает, что с начала частичной мобилизации у соискателей вырос интерес к вакансиям на оборонных предприятиях, предоставляющих бронь от призыва. «По отзывам самих кадровых специалистов оборонных предприятий, в октябре они не успевали оформлять весь поток специалистов на трудоустройство, но к концу ноября они при росте заказов почувствовали падение интереса к вакансиям, снижение притока соискателей»,— подчеркивает Екатерина Карпенко.

Михаил Бычков