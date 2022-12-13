«Продимекс» планирует произвести в нынешнем сезоне не менее 1,2 млн тонн сахара

Холдинг «Продимекс» с начала сезона переработки по 13 декабря произвел 1 млн т сахара из свеклы урожая нынешнего года. Об этом сообщили в компании.

Сейчас все сахарные заводы «Продимекса» совокупно производят в сутки 9 тыс. т сахара. 12 декабря общий объем производства с начала сезона составлял 991 тыс. т. «Несмотря на сложности с погодой, прогнозируемая выработка не менее 1,2 млн т сахара в текущем сезоне подтверждается специалистами компании»,— подчеркнули в холдинге.

Сахар, выпускаемый заводами группы компаний, продается под марками «Продимекс» и «Naturiqa». Они выпускаются согласно ГОСТ 33222-2015 и представлены практически во всех крупных сетях, а также на некоторых маркетплейсах. Сахар «Naturiqa» относится к категории «Экстра», которая предполагает более высокую степень очистки. Предлагается как сахар-песок в различных вариантах упаковки, так и прессованный сахар. У бренда «Продимекс» свыше 70% мелкой фасовки поступает потребителям в бумажных или картонных упаковках. Сахар под маркой «Naturiqa» выпускается в бумажной упаковке за исключением прессованного (весь прессованный сахар «Продимекса» поставляется в картонной упаковке).

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.