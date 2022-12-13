Мишустин поручил разработать меры для сохранения специалистов в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о намерении иностранных организаций «охотиться» на российских специалистов. Чтобы избежать оттока кадров, глава правительства поручил проработать меры. Об этом он сообщил на заседании экспертного совета при правительстве.

«Очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов. Особо они такое желание не скрывают, публично заявляют. Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала»,— сказал господин Мишустин.

В конце ноября глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что из России уехала значимая часть разработчиков, «которые точно востребованы на международном рынке». Для удержания специалистов компании принимают меры, в частности, поднимают зарплаты. Однако, по словам господина Шадаева, отъезд IT-специалистов несильно масштабный.

С начала спецоперации россияне начали уезжать из РФ. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций на март 2022 года, из России уехали 50–70 тыс. IT-специалистов. В мае Михаил Мишустин сообщал, что в страну вернулись 85% уехавших из России специалистов. После объявленной в России частичной мобилизации отток из страны IT-специалистов увеличился. Forbes со ссылкой на опрос HR-холдинга Ventra за сентябрь сообщал, что из России уехали 6% айтишников, 25% планируют покинуть страну.

О мерах поддержки специалистов читайте в материале «Ъ» «Госсектор закупает программистов».

Полина Собакина