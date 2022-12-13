Миграционные власти Латвии ждут от «Дождя» объяснений, чем его сотрудники будут дальше заниматься в стране

Миграционная служба Латвии попросила руководство телеканала «Дождь» (признан в РФ иностранным агентом), который ранее лишили лицензии, объяснить цель пребывания 13 сотрудников в их стране. Глава управления по делам гражданства Латвии Майра Розе заявила, что после этих разъяснений ведомство решит, стоит ли лишать сотрудников телеканала рабочих виз.

«Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз»,— сказала Майра Розе в эфире Rus.LSM.

По ее словам, аннулирование лицензии не является поводом для автоматического аннулирования рабочих виз, выданных сотрудникам «Дождя». Госпожа Розе пояснила, что работа «Дождя» на Youtube — «тоже в каком-то смысле создание передач». Она заявила, что в случае, если у сотрудников канала нет работы в Латвии, им могут выдать визы «по гуманным соображениям».

1 декабря в эфире «Дождя» журналист Алексей Коростелев зачитал просьбу редакции отправлять на почту сообщения о нарушениях в ходе мобилизации. Он выразил надежду, что канал поможет решить их. Власти Латвии расценили как поддержку российской армии.

Телеканал лишился латвийской лицензии 6 декабря. Власти Латвии заявили, что это решение приняли в интересах «государственной безопасности и общественного порядка». Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (признан иностранным агентом) сообщил, что канал надеется возобновить вещание в Латвии.

Как стало известно позднее, у властей Латвии было еще несколько претензий к телеканалу. В частности, «Дождь» обвинили в том, что эфиры канала не сопровождались переводом на латвийский в соответствии с законами страны. Кроме того, канал был оштрафован на €10 тыс. за карту, на которой Крым обозначен как часть России. Вещание канала также прекратили в Эстонии и Литве.

Анастасия Ларина