Доходы бюджета Краснодарского края в 2023 году увеличили до 390 млрд рублей

Доходы бюджета Краснодарского края на 2023 год увеличили на 9,3 млрд руб., их объем составит 390 млрд руб. Соответствующее решение приняли 13 декабря депутаты Законодательного собрания Кубани.

Расходная часть возрастает до 446,2 млрд руб. Увеличение доходов и расходов закладывается также и на плановый период 2024 и 2025 годов.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, расходы на социально-культурную сферу в будущем году составят 61% от общего объема бюджета. «Финансирование отрасли образования на следующий год превысит 105 млрд руб., здравоохранения — 47 млрд руб., расходы на социальную политику составят порядка 103 млрд. 9,5 млрд руб. запланированы по разделу "Физическая культура и спорт"»,— рассказал господин Бурлачко.

Он также подчеркнул, что у Краснодарского края есть возможность существенно поддерживать социальную сферу, так как все отрасли кубанской экономики работают устойчиво и стабильно. Задача депутатов седьмого созыва, по его словам, будет состоять в том, чтобы создавать правовые основания для роста всех отраслей экономики.

«Принятие закона в окончательном, втором чтении — это вовсе не завершение работы над бюджетом. Он сверстан, но по некоторым направлениям есть обоснованные потребности в других, несколько больших суммах. По мере возможности мы будем возвращаться к этим вопросам. И, если появятся дополнительные источники, будем увеличивать финансирование особо значимых направлений»,— добавил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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