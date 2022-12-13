Более 40 см снега намело в Петербурге с начала холодов

В Санкт-Петербурге сначала снежного сезона выпало более 40 см осадков. За это время из города вывезли 128,6 тыс. кубометров снега, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Только за минувшие сутки метель принесла в город почти 18 см снега, на утилизацию отправили почти 24 тыс. кубометров. В Смольном отметили, что спецтехника сдвигала снежные заносы к краям дороги.

Утром на смену вышли 982 дворника, магистрали чистят более 1 тыс. единицы техники.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что снегопад сковал петербургские улицы в 10-балльные пробки вечером 12 декабря.

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