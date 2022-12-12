Снегопад сковал петербургские улицы в 10-балльные пробки вечером 12 декабря

Штормовой ветер и обильный снегопад, пришедшие в Санкт-Петербург 12 декабря вместе с атлантическим циклоном «Биргит 3», осложнили движение по улицам в большинстве районов города. Согласно сервису Яндекс.Пробки, к вечеру заторы достигли максимальных 10 баллов.

Наиболее сложная дорожная ситуация зафиксирована в Петроградском, Центральном, Адмиралтейском и Невском районах города. В городе также случилось несколько десятков ДТП, дополнительно осложняющих движение.

В связи со снегопадом, который продлится в Петербурге до 13 декабря, Смольный ввел «желтый» уровень погодной опасности. Водителей также предупреждают о гололеде на дорогах.

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