За систему посадки — на посадку

Как стало известно “Ъ”, восемь лет лишения свободы затребовал гособвинитель для бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова. Экс-чиновник обвиняется в хищении у Минобороны 108 млн руб., выделенных на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1. Его предполагаемому подельнику Фирязу Фарманову, бывшему гендиректору ОАО «Избербашский радиозавод имени Плешакова П. С.» (ИРЗ), куда военное ведомство и перечислило деньги, прокурор попросил назначить наказание в виде семи лет колонии. Еще несколько фигурантов осуждены по этому делу в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухтар Меджидов (слева)

Фото: Евгений Костин / NEWSTEAM, Коммерсантъ Мухтар Меджидов (слева)

Фото: Евгений Костин / NEWSTEAM, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются находящиеся под домашним арестом бывшие премьер Дагестана Мухтар Меджидов и директор ИРЗ Фиряз Фарманов, Мещанский райсуд Москвы начал рассматривать в феврале прошлого года. В столицу дело попало после того, как Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры изменил его подсудность — преступление, как считало следствие, совершалось в Дагестане.

Во время состоявшихся на днях прений гособвинитель затребовал для подсудимых Меджидова и Фарманова восемь и семь лет лишения свободы соответственно. Своей вины фигуранты, по данным “Ъ”, не признают.

Как следует из материалов дела, весной 2012 года Мухтар Меджидов, занимавший тогда пост вице-премьера дагестанского правительства, «злоупотребляя доверием сотрудников Минобороны в лице военно-воздушных сил, с которыми имел личное знакомство», пролоббировал интересы принадлежавших ему ИРЗ (в феврале 2020 года признан банкротом) и ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"». В частности, чиновник убедил сотрудников военного ведомства, что радиозавод в Избербаше обладает необходимыми мощностями для производства и поставки РСП и как градообразующее предприятие нуждается в оборонном заказе.

Контракт с Минобороны подписал назначенный в августе 2013 года гендиректором ИРЗ Валентин Семендяев (в 2014 году его сменил Фиряз Фарманов). Также к участию в хищениях был привлечен председатель совета директоров ИРЗ и одновременно гендиректор махачкалинского ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"» Александр Иванченко.

До июня 2014 года радиозавод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн руб., и в сентябре 2013 года Минобороны перечислило поставщику авансом 108 млн руб.

Как полагает следствие, часть этих средств ушла на расчетный счет «Русской радиоэлектроники» по фиктивному договору о поставке электрооборудования, остальные Валентин Семендяев перечислил на счета организаций и физлиц по различным обязательствам радиозавода, не связанным с исполнением госконтракта на поставку РСП.

Заказанные комплекты РСП оборонное ведомство так и не получило — по версии следствия, заключая контракт, фигуранты дела понимали, что завод не в состоянии выполнить обязательства: у него не было ни конструкторской документации на РСП, ни необходимых комплектующих, 56 наименований которых вообще были сняты с производства.

Сначала в рамках расследования следователи Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали Валентина Семендяева и Александра Иванченко. Первый в 2020 году получил в особом порядке в Мещанском райсуде два с половиной года, а его сообщник — столько же год спустя. Причастность к хищениям Мухтара Меджидова и Фиряза Фарманова помогли установить как раз показания «досудебщиков». Обоих задержали летом 2020 года.

Господин Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года. Его преемником стал Абдусамад Гамидов, отбывающий сейчас срок в шесть с половиной лет за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бюджетных средств.

Отметим, что практически сразу же вслед за отцом в СИЗО отправился и сын экс-чиновника, студент МГИМО Муртузали Меджидов. Сначала молодого человека обвинили в доведении в 2018 году до самоубийства (ст. 110 УК РФ) его подруги, студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы. Однако затем дело переквалифицировали на ст. 105 УК РФ (убийство). Впрочем, 7 июля 2021 года на основании вердикта присяжных Никулинский райсуд Москвы обвиняемого оправдал, но Мосгорсуд приговор отменил. В июне нынешнего года уже Измайловский райсуд столицы установил, что Меджидов-младший сначала избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа вуза. В итоге убийца получил 13 лет колонии строгого режима. 2 декабря апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Олег Рубникович