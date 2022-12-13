Более 19 млн рублей при строительстве «Школы 800» потратили с нарушениями

Из 2,3 млрд руб., направленных на строительство корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах, 19 млн были потрачены с нарушениями. К таким выводам пришла контрольно-счетная палата (КСП) Нижегородской области по итогам проверки расходов с 2020 года по 12 августа 2022 года.

Установлено, что в июне-июле 2020 года на стройплощадке уже велись работы, хотя разрешение на строительство не было получено, документы не прошли экспертизу. Стоимость выполненных работ составила 5,1 млн руб. Срок административной ответственности по этому нарушению требований градостроительного кодекса истек.

Проверяющие обнаружили, что из бюджета были оплачены лишние работы, не предусмотренные сметой. В ООО ППК «Просвещение», которое выступает концессионером стройки, отчитались о корректировке расчетов. Всего из актов исключили оплату работ на 1,6 млн руб., нарушение устранено.

Всего из 19 млн руб. руб. средств, потраченных с нарушениями, возмещению в бюджет подлежат 12,5 млн руб.

«Школу 800» начали строить в 2020 году. Кроме корпуса в Верхних Печерах строятся здания в Сормовском и Автозаводском районах, планируется корпус допобразования на Бору. Общий объем инвестиций на старте оценивался в 6,5 млрд руб. Сроки сдачи объектов неоднократно переносились, к декабрю 2022 года достроен только верхнепечерский корпус.

Анастасия Еремина