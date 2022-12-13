Беглов объявил об усилении антитеррористических мер в Петербурге

В Санкт-Петербурге усиливается антитеррористическая защищенность важных городских объектов, соответствующее решение было принято на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города во главе с губернатором Александром Бегловым.

Меры безопасности будут усилены на промышленных предприятиях, энергетических и транспортных объектах, а также в школах, детских садах, больницах и других мест массового пребывания людей. Конкретной причины усиления мер в Смольном не назвали.

«Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации»,— прокомментировал глава города.

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