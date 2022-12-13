Reuters: Китай вложит $143 млрд в развитие индустрии полупроводников

Китайское правительство намерено вложить 1 трлн юаней ($143 млрд) в развитие полупроводниковой индустрии страны, сообщает Reuters со ссылкой сразу на несколько источников. Деньги будут выделены в течение ближайших пяти лет в основном в виде налоговых послаблений и субсидий. Это будет один из крупнейших пакетов стимулирования промышленности, выделяемых когда-либо властями КНР.

По данным агентства, правительство Китая пошло на столь значительные расходы, поскольку считает развитие индустрии одним из столпов экономического благополучия страны. Предоставляя масштабные налоговые льготы, власти надеются преодолеть проблему дефицита полупроводников и обеспечить технологическую независимость от США.

Как отмечают источники Reuters, большая часть финансовой помощи будет использована для субсидирования закупок отечественного полупроводникового оборудования китайскими фирмами. Размер субсидии составит 20%, уверяют источники.

Официально о запуске программы должно быть объявлено в первом квартале 2023 года.

В начале октября администрация Джо Байдена ужесточила ограничения на экспорт американских технологий в КНР. Согласно постановлению правительства, американским компаниям и лицам запрещается продавать полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без получения экспортной лицензии. Любая торговля полупроводниками с китайскими партнерами должна быть одобрена властями США.

Ранее же президент США подписал закон о выделении полупроводниковой отрасли страны $52,7 млрд в виде грантов и $24 млрд в виде налоговых льгот.

Кирилл Сарханянц