Драгоценные граммы

Маша Сюткина живет в селе Соловьевка на Сахалине с родителями и старшей сестрой. У девочки синдром короткой кишки — она не может полноценно усваивать материнское молоко или смесь. Из-за этого Маша плохо растет и никак не наберет нужный вес. Ей жизненно необходимо специальное внутривенное питание и расходные материалы для его введения на полгода, а также лекарства. Стоит все это больше 1,7 млн руб. Без нас Сюткиным не справиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате всех операций из двух метров тонкого кишечника у Маши осталось всего 110 см

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ В результате всех операций из двух метров тонкого кишечника у Маши осталось всего 110 см

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Когда Машу впервые принесли домой, ее старшая сестра Элина удивленно воскликнула:

— Ой, мама, почему она такая малюсенькая, худенькая? Надо ее получше кормить, чтобы она побыстрее росла!

Вот только с этим возникли серьезные трудности с первого же дня Машиной жизни. При рождении она весила 3560 граммов — для девочки это хороший вес. Сразу самостоятельно задышала и закричала. Единственное, что отметили врачи,— желтоватый цвет кожи и белков глаз. Решили, что это желтуха новорожденных, ничего страшного. Машу забрали на лечение и покормили смесью — и тут же выяснилось, что питание совсем не усваивается. Рентген показал кишечную непроходимость. В тот же день Машу отправили в детскую больницу Южно-Сахалинска.

— Состояние дочки было тяжелое: она почти не двигалась, еле приоткрывала глаза и ни на что не реагировала. С каждым днем теряла вес и силы,— рассказывает Машина мама Анна.

За три месяца в больнице Маша перенесла три операции на кишечнике. А потом началась борьба за граммы. Девочка постоянно была полуголодной, организму не хватало сил для создания и развития новых клеток и энергии для поддержания их работы.

— Маша таяла буквально на глазах. Прибавка хотя бы нескольких граммов — это была большая радость, победа и надежда на жизнь,— говорит Анна.

Сначала Машу кормили внутривенно, потом попробовали наладить обычное питание. Первое время смесь давали по 50 мл каждые три часа, потом снизили до 30 мл, но Машин организм все равно ее не принимал.

Тогда врачи Южно-Сахалинска связались с коллегами из московской больницы. Маша с мамой полетели в столицу. В самолете их сопровождали реаниматолог и медсестра, а у трапа ждала скорая.

В Москве девочке сделали еще одну операцию и снова попытались наладить питание смесью. Но, после того как Машу с мамой выписали из больницы и отправили домой, состояние девочки снова ухудшилось: она плохо прибавляла в весе, стала вялой. Дальше ставший уже привычным маршрут: детская больница Южно-Сахалинска, восемь с половиной часов перелета, Москва.

В результате всех операций из двух метров тонкого кишечника у Маши осталось всего 110 см. Каждые три часа она ест по 120 граммов смеси, которая, к счастью, начала частично усваиваться. Но для пятимесячной девочки это очень мало. Большую часть белков, жиров, углеводов и микроэлементов она получает из питательного раствора через внутривенный катетер — по-другому пока никак нельзя.

Маше нужно срочно прибавлять граммы, а потом и килограммы, чтобы расти и нормально развиваться.

— Вообще дочка веселая, но сейчас стала немного вредной. Я ее понимаю — она устала жить в больнице. В кроватке тесновато и скучно даже в обнимку с любимой игрушкой — музыкальным зайцем. За всю свою жизнь Маша провела дома всего 14 дней. Нам очень хочется домой,— грустно улыбается Анна.

Чтобы вернуться в Южно-Сахалинск, Маше нужно внутривенное питание. Врачи установили ей катетер длительного использования, научили маму собирать капельницу и подключать ее к катетеру, подобрали нужные компоненты. Вот только каждый грамм в капельнице — на вес золота. Государство помогает детям с синдромом короткой кишки, но на оформление документов могут уйти месяцы, а Маше нельзя терять ни грамма, полученного с такой болью и трудом.

Давайте поможем семье Сюткиных купить все необходимое для кормления дочери на полгода, пока родители готовят документы для обращения в Минздрав. И тогда Маша сможет наконец вернуться домой.

Для спасения Маши Сюткиной не хватает 678 029 руб. Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Маши синдром короткой кишки, тромбоз кишечника. Девочка перенесла несколько операций. Летом мы расширили энтеральное питание — была надежда, что Маша сможет обойтись без внутривенного питания. Но по возвращении домой ее состояние ухудшилось. При повторной госпитализации мы наладили систему парентерального (внутривенного.— Русфонд) питания, на нем состояние Маши стабилизировалось. С учетом синдрома и возраста ребенку требуется длительное лечение дома. Для этого по жизненным показаниям необходимы внутривенное питание и расходные материалы для его введения, а также лекарства. Только так Маша сможет получать все нужные для роста и развития вещества». Стоимость внутривенного питания, расходных материалов и лекарств на полгода 1 701 029 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Сахалин» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 678 029 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Машу Сюткину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Маши — Анны Евгеньевны Сюткиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Оксана Пашина, Москва