Зарубежные СМИ: Каковы перспективы дела основателя FTX?

Основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах, запрос на арест выдала прокуратура США. Ранее она подтвердила, что выдвинула против бизнесмена уголовное обвинение. Как ожидается, его огласят 13 декабря. Гражданский иск против него также подала Комиссия по ценным бумагам США. Во вторник Бэнкман-Фрид должен был выступить по видеосвязи перед американским Конгрессом. Вместо этого он предстанет перед судом Багам как претендент на экстрадицию. Шансы бизнесмена на оправдание СМИ оценивают как невысокие. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo/File Photo, Reuters Фото: File Photo/File Photo, Reuters

Основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида задержали в его доме в Нассау около 18:00 «без происшествий», пишет The Washington Post. В ближайшее время бизнесмен предстанет перед багамским судом. Как скоро его передадут США, неясно, но вопрос об экстрадиции издание называет решенным. Ранее страны договорились выдавать друг другу лиц, если каждая из них считает преступлением вменяемые им действия. Сам Фрид, как уточняет The Wall Street Journal, скорее всего, оспорит экстрадицию.

Задержание произошло «на основании засекреченного обвинительного заключения» о мошенничестве и сговоре. По данным Bloomberg, прокуратура США изучала, насколько законно Бэнкман-Фрид вывел на Багамы сотни миллионов долларов, когда FTX подавала на банкротство. Кроме того, проверяются переводы в обанкротившуюся инвестфирму Alameda Research, также основанную бизнесменом. Как уточняет агентство, неделю назад сотрудники ФБР, Минюста и новый глава FTX Джон Рэй провели закрытую встречу в Нью-Йорке, но не обсуждали возможные обвинения.

Многих юристов удивила внезапность задержания, пишет The New York Times. Источники, знакомые с ходом расследования, считают, что прокуратура и Комиссия по ценным бумагам США смогли быстро сформировать обвинение, поскольку против Бэнкмана-Фрида давали показания «сотрудничающие свидетели». Пока неизвестно, единственный ли он фигурант в деле. Прояснить это может гражданский иск регулятора, который обещают обнародовать.

По мнению собеседников Reuters, прокуратура опасалась, что Бэнкман-Фрид сбежит в страну, которая откажется его экстрадировать. При этом работу его адвокатов осложнят недавние публичные заявления бизнесмена. Он признал свои управленческие ошибки, но отверг обвинения в мошенничестве. Прокуроры могут указать присяжным на эти несоответствия и подорвать их доверие к бизнесмену.

Сам он должен был выступить в Конгрессе 13 декабря и собирался под присягой обвинить в неудачах FTX собственных юристов из Sullivan & Cromwell. После массового оттока клиентских средств они якобы убедили его назначить на пост гендиректора биржи Джона Рэя. Но спустя несколько минут Фрид передумал, поскольку ему предложили финансирование «на миллиарды долларов». Тогда юристы ответили, что менять решение уже поздно. Бэнкмана-Фрида отключили от систем FTX, а Рэй не отвечал на его сообщения с предложениями о помощи.