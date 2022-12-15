Обои будем клеить по старинке

Стоимость строительных материалов на Кубани, по данным Краснодарстата, в январе—сентябре год к году увеличилась на 16,6%. Участники рынка поясняют, что предприниматели повышали цены, стараясь восполнить убытки, понесенные в результате расторжения международных контрактов, сокращения объемов экспорта и удорожания логистики. В этих условиях говорить о росте рентабельности бизнеса не приходится. Тем не менее к концу года цены стабилизировались, а значит, считают эксперты, рынок стройматериалов с трудностями справился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты советуют внимательно читать инструкции на этикетках обоев, поскольку возвращается старая технология их поклейки

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Эксперты советуют внимательно читать инструкции на этикетках обоев, поскольку возвращается старая технология их поклейки

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ценовой дисбаланс

В январе—сентябре стоимость строительных материалов на Кубани по отношению к аналогичному периоду прошлого года выше на 16,6%. Об этом «G» сообщили в Краснодарстате. Почти на треть стройматериалы подорожали в первый месяц после начала СВО на Украине. Рост цен в это время эксперты связывают с паническими настроениями покупателей в условиях нестабильной экономической ситуации. Люди закупали продукцию впрок, опасаясь дефицита или дальнейшего удорожания стройматериалов, создавая повышенный спрос на рынке. Некоторые продавцы пользовались этим, поднимая цены на наиболее востребованные товары.

Однако были и другие причины удорожания стройматериалов. Заместитель директора ООО «Международная компания строителей» Виталий Откидыч утверждает, что, повышая стоимость продукции, предприниматели старались восполнить убытки, понесенные в результате расторжения международных контрактов, сокращения объемов экспорта и удорожания логистики. По его словам, в первую очередь подорожали лакокрасочные и синтетические материалы, а также импортное строительное оборудование. Кроме того, выросла стоимость утеплителей и отделочных материалов, в частности напольных и настенных плит.

С апреля, по данным Краснодарстата, стоимость стройматериалов стала постепенно снижаться, удорожание год к году составило 29,7%, в мае — 23,5%, июне — 10,7%, июле — 7,9%, августе — 5,1%, сентябре — 4,6%, октябре — 3,54%.

«Правда, официальная статистика не всегда совпадает с экспертной оценкой, так, например, журнал Forbes оценил рост цен на строительные материалы в первом квартале 2022 года на 30%, на отделочные материалы на 50%, а по итогам 2020–2021 годов, по оценкам Forbes, их стоимость выросла в среднем на 70–150%, в зависимости от материала. До 100% в цене прибавили некоторые краски, лаки и герметики, так как практически все они импортные, кирпич подорожал на 85%, утеплитель на 72%, арматура на 114%, металлопрокат на 80–100%, а базальтовый утеплитель на 150%»,— комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В сети магазинов «Обойкин» краски, обои и клей как европейского, так и российского производства сейчас по отношению к прошлому году дороже на 10–20%. «В первую очередь это связано с увеличением логистических затрат в 2022 году в среднем на 30–40%. К тому же в производстве отечественных обоев и красок используется импортное сырье, например немецкий флизелин, что также сказалось на удорожании продукции»,— поясняет «G» бренд-менеджер компании Алексей Перцуков.

Основатель ООО «Вирмак» Александр Захурдаев (компания строит быстровозводимые дома, а также производит сип-панели, домокомплекты, пиломатериал строганый (камерной сушки) и крепежи) уточняет, что в 2021–2022 годах изменились не только цены, но и соотношение стоимости разных стройматериалов. «Так, плиты OSB традиционно были на 25% дешевле ЦСП (цементно-стружечных плит), из которых производят сэндвич- и сип-панели. В 2022 году стоимость OSB опустилась до уровня 2020 года, а цена ЦСП после сильного удорожания в прошлом году не изменилась. В результате сейчас ЦСП на 200–250% дороже, чем OSB»,— поясняет господин Захурдаев. Формируется ценовой дисбаланс, который не позволяет участникам рынка выстраивать долгосрочные планы. Другими словами, рынок ведет себя непредсказуемо.

Доля импорта сокращается

Несмотря на удорожание, спрос на отделочные материалы, по свидетельству некоторых экспертов, в 2022 году значительно вырос. Так, по данным интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру», наиболее востребованными категориями товаров у краснодарцев стали краски и эмали (+184% в январе—октябре 2022 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года), обои (+66%) и лаки (+20%). Лаки, краски и эмаль активнее всего покупали в сентябре, а обои — в июне, сообщают в пресс-службе компании.

«Несмотря на экономическую турбулентность, уход зарубежных компаний, перестроение логистических цепочек и снижение покупательской способности, спрос на строительные материалы продолжит расти. Большая доля покупателей строительных материалов — компании, а отрасль названа правительством приоритетной в ближайшие годы. Анализируя спрос предыдущих периодов и учитывая факторы структурного изменения спроса в будущем, система предиктивной аналитики прогнозирует рост спроса на DIY-товары (штукатурку, фанеру, краски, обрезную и строганую древесину, фурнитуру, ткани, декор и др.) в 2022–2023 гг. до 25%»,— говорит управляющий партнер Novo BI Евгений Непейвода.

По наблюдениям Алексея Перцукова, на рынке отделочных стройматериалов наблюдается, наоборот, значительное снижение спроса и сокращение трафика в среднем на 50% по отношению к прошлому году.

В магазинах «Обойкин» налажены прочные долгосрочные отношения с зарубежными партнерами, поэтому здесь по-прежнему можно увидеть коллекции европейского производства. Это продукция из Италии, Бельгии и Германии. А вот привезти обои из Англии и Швеции, по словам бренд-менеджера компании, уже не совсем просто — в основном используются остатки поставщика в Москве.

При этом доля импортной продукции на рынке отделочных материалов сокращается. «Теперь мы рекомендуем мастерам, несмотря на уже имеющийся у них опыт работы, внимательно читать инструкции на этикетках. Возвращается старая технология поклейки. Многие российские производители рекомендуют наносить клей и на стену, и на обои. Мастера от этого уже отвыкли, так как в последние годы флизелин был высокого качества и клей можно было наносить только на стены»,— поясняет бренд-менеджер компании.

Что касается лакокрасочных материалов, то в магазинах «Обойкин» представлены премиальные отечественные бренды. По словам бренд-менеджера компании, по качеству они ничем не уступают продукции зарубежных производителей. «И хотя сырье там тоже используется импортное, проблем с краской пока не возникает. Производители предусмотрели риски и запаслись достаточным объемом сырья, поэтому перебоев с поставками нет»,— утверждает Алексей Перцуков.

Санкции на руку

С начала 2020 года число предприятий, занимающихся производством стройматериалов, в Краснодарском крае снизилось на 18% (с 4,3 тыс. до 3,5 тыс.), сообщают эксперты аналитического сервиса Контур.Фокус. По их данным, основной спад происходил с октября 2020 по февраль 2021 года, что, по-видимому, обусловлено влиянием пандемии коронавируса. Пик ликвидаций пришелся на ноябрь 2020 года. С тех пор численность предприятий существенно не менялась. По данным сервиса на 1 ноября, рынок строительных материалов включает 3529 кубанских производителей. В компании добавляют, что по выручке и прибыли по итогам прошлого года лидировали ОАО «Новоросцемент» (18,5 млрд и 1,4 млрд руб. соответственно), ООО «Кнауф гипс Кубань» (10,5 млрд и 1,4 млрд руб.) и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (8,7 млрд и 706,3 млн руб.).

С экономическим кризисом 2022 года крупные предприятия успешно справились и показали рост по многим позициям. Как рассказали «G» в Краснодарстате, в январе—октябре на Кубани год к году выросли объемы производства (без учета субъектов малого бизнеса) сборных железобетонных конструкций фундаментов на 50,4%, гашеной, негашеной и гидравлической извести — на 33,2%, товарного бетона — на 11,4%, минеральных теплоизоляционных материалов — на 11,1%, цемента — на 8,4%, керамического огнеупорного строительного кирпича — на 8,2%.

Компании «Волма» (производитель сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит) в 2022 году удалось достичь рекордного роста выручки и прибыли. «Санкции недружественных России стран полностью остановили экспорт в страны ЕС, торговые сети массово снимали нашу продукцию с полок из-за давления местных регуляторов. Но мы смогли переключиться на рынки Средней Азии, и экспорт по итогам года снизился не так сильно, как это прогнозировалось в марте. Кроме того, давление головных компаний на российские представительства мировых брендов снизили их активность на рынке. Образовавшиеся ниши постарались занять мы»,— рассказывает генеральный директор компании Владимир Овчинцев.

В связи с новыми экономическими условиями в компании посчитали необходимым в марте зафиксировать цены на основные продукты для строительного канала на шесть месяцев. «Мы активизировали работу по поставкам застройщикам напрямую, минуя посредников. Кроме того, рост цен позволяет сдерживать долгосрочное выстраивание отношений с нашими поставщиками. Благодаря реализованному еще два года назад плану по импортозамещению наша продукция имеет уровень российской локализации более 90%»,— поясняет господин Овчинцев.

Рост стоимости стройматериалов на Кубани в январе/сентябре ,согласно статистике ,составила 116,6% к аналогичному периоду прошлого года

Фото: компания «Волма»

На грани рентабельности

В условиях санкционного давления на Россию сложнее всего приходится малому и среднему предпринимательству. Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков говорит, что 2022 год стал новым испытанием для кубанского бизнеса: упал спрос на товары и услуги, зарубежные партнеры перестали взаимодействовать с российским бизнесом, пришлось выстраивать новые логистические цепочки — теперь они длиннее и дороже. «Сегодня ситуация непредсказуемая, бизнес потерял возможность мыслить стратегически и планировать, так как просчитать все риски сейчас очень трудно»,— говорит господин Башмаков.

Владелец интернет-платформы строительных и отделочных материалов Равиль Шаймуллин говорит, что состояние и перспективы развития рынка стройматериалов напрямую зависят от уровня спроса на рынке недвижимости. «В 2022 году наблюдается снижение спроса на индивидуальное жилищное строительство до 50% и до 35–40% на новостройки. Именно поэтому снижается активность на нашем строительном маркетплейсе. Небольшие застройщики стремятся израсходовать старые материалы, а новые почти никто не покупает. Соответственно, мы видим и снижение темпов производства материалов. А на некоторые из них и существенные скидки. Древесина и так долго не хранится, а в условиях климата юга России тем более. Поэтому скидки на древесину могут доходить до 15–20%»,— говорит господин Шаймуллин.

С этим соглашается и основатель ООО «Вирмак» Александр Захурдаев. «Выручка и прибыль предприятия в марте—апреле по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась в два раза и остается на этом уровне по сей день. Некоторые запланированные ранее проекты, а также планы модернизации и развития производства пришлось отложить до лучших времен»,— говорит господин Захурдаев. В первую очередь это произошло из-за потери рынка сбыта в Крыму. Объем производства, по словам руководителя, в январе—ноябре сократился на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. «Сейчас главная задача — удержаться на плаву и вытянуть основные статьи расходов. Наш товар не является продуктом первой необходимости. В кризисные времена спрос на такую продукцию традиционно падает»,— поясняет Александр Захурдаев.

Чтобы удержать спрос и сохранить конкурентоспособность, цены на услуги и продукцию в ООО «Вирмак» снизили на 10–15% по отношению к началу 2022 года. «Многие компании работают сегодня на грани рентабельности, чтобы не сокращать сотрудников и выполнять все свои налоговые и финансовые обязательства. После каждого спада всегда следует подъем. К нему нужно быть готовым, а не прийти в ослабленном состоянии без команды и наработок»,— говорит господин Захурдаев.

Он добавляет, что поставщики сырья в текущем году либо сократили, либо приостановили производство. Некоторые ключевые сырьевые товарные позиции ООО «Вирмак» удается закупить ровно столько, чтобы покрывать объем существующих сейчас заказов. Многие компании держатся на собственных запасах, которых в лучшем случае хватит еще на несколько месяцев. Когда они закончатся, в производственных цепочках начнутся сбои, считает предприниматель.

Перспективы развития бизнеса Александр Захурдаев связывает с Крымом. Он считает, что для россиян это одно из самых привлекательных мест как для отдыха, так и для постоянного проживания. «Сейчас Крым не достроен, там много пустырей. Но когда завершится военная спецоперация и люди снова почувствуют себя в безопасности, а континентальные банки освоят полуостров и крымчанам станут доступны все ипотечные программы, в республике начнется строительный бум»,— прогнозирует бизнесмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост стоимости стройматериалов на Кубани в январе–сентябре, согласно статистике, составил 116,6% к аналогичному периоду прошлого года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рост стоимости стройматериалов на Кубани в январе–сентябре, согласно статистике, составил 116,6% к аналогичному периоду прошлого года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В поисках кадров

Участники рынка стройматериалов говорят, что отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров. Компании стараются преодолевать его самостоятельно, в частности путем активной интеграции в учебные процессы профессионального и высшего образования. «В этом году мы планируем открыть на своей базе кафедру производства строительных материалов совместно с одним из ведущих российских университетов. Более двухсот студентов вузов и ссузов ежегодно проходят практику в нашей компании, многие потом работают у нас. Кроме того, уже длительное время мы проводим работу по созданию и поддержанию кадрового резерва — в компании свои сотрудники в приоритете при назначении на вышестоящую должность»,— рассказывает Владимир Овчинцев.

Дефицит даже не столько в кадрах, сколько в их качестве, утверждает Александр Захурдаев. «Уровень профессиональной подготовки управленцев оставляет желать лучшего, люди стали однолинейными, векторные задачи для них тяжело выполнимы. Молодые люди хотят все и сразу. Они не хотят работать на перспективу, чтобы заработать себе имидж, стаж или опыт, а потом себя дороже продать. Это неправильно»,— считает господин Захурдаев.

В рамках частичной мобилизации в ООО «Вирмак» призвали несколько ключевых специалистов из инженерного состава. В случае повторных волн мобилизации призвать могут и самого Александра Захурдаева, так как он является ветераном боевых действий. Руководитель считает, что в этом случае производство придется сократить на две трети объема.

Не хватает химии

Среди главных вызовов 2022 года для строительного рынка Владимир Чернов выделяет внешние факторы. По словам эксперта, они заключаются не только в запрете на экспорт определенной продукции в РФ, но и в невозможности осуществления SWIFT-переводов для оплаты поставок разрешенной продукции, отказе иностранных партнеров от сотрудничества из-за санкционных рисков. Но судя по тому, что цены удалось стабилизировать, рынок справился с этими проблемами, считает господин Чернова.

Он добавляет, что до 90% импортной продукции на рынке стройматериалов импортозаместить удалось. Однако среди импортозамещенной продукции более 50% строительных материалов выпускаются с использованием зарубежного сырья или оборудования, поэтому говорить о полном импортозамещении, по мнению эксперта, пока рано. «В производстве лакокрасочной продукции на 75% задействовано иностранное сырье, строительный фаянс и глазированную плитку в России практически не выпускали, поэтому и цены на них выросли больше остальных в первом полугодии 2022 года. Больше всего иностранных составляющих в отделочных материалах премиум-класса, их заменить пока не удалось. К ним относятся краски, некоторые виды сантехники, дизайнерская штукатурка и фасадный камень»,— поясняет Владимир Чернов.

По словам Владимира Овчинцева, российским производителям не хватает части строительной химии: эфиров целлюлозы, винной кислоты, силиконов. «Я думаю, что в ближайшие пять лет будет возможно производить сухие строительные смеси, гипсокартон и пазогребневые плиты исключительно из российского сырья»,— считает руководитель компании. По его наблюдениям, 2022 год рынок строительных материалов Краснодарского края завершает с незначительным снижением. «Основной драйвер рынка в следующем году — продолжение реализации государственных программ, так или иначе связанных со строительной отраслью, в том числе продолжение льготного ипотечного кредитования»,— добавляет господин Овчинцев.

Маргарита Синкевич

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