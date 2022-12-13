Владимир Путин наградил липецкого губернатора орденом Александра Невского, а воронежского - орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Липецкой области Игоря Артамонова орденом Александра Невского. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По ее данным, церемония награждения прошла 12 декабря в Екатерининском зале Кремля. Орден господину Артамонову вручил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В пресс-службе напомнили, что орденом Александра Невского награждаются граждане РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Игорь Артамонов возглавляет Липецкую область с 13 сентября 2019 года. В июле текущего года он вместе с еще несколькими главами регионов Черноземья попал в санкционные списки Великобритании. Основанием для этого стал сам факт занятия должности губернатора.

Вчера же награду из рук господина Кириенко по решению президента получил и глава Воронежской области Александр Гусев (также попавший под санкции Великобритании минувшим летом). Он удостоен ордена Дружбы, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона.

Андрей Цветков