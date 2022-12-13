Белгородский священник попросил политического убежища в США

Журналист Алексей Горбачев на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил о том, что белгородский протоирей Федор Шумских запросил политическое убежище в США.

По словам журналиста, убежище протоирей запросил на границе с Мексикой, а несколько дней назад он прибыл в Вашингтон. «Протоирей Федор рассказал, что был отстранен от службы в церкви. Он выступает против вторжения РФ в Украину и принял решение уехать из России. Сейчас ему и шестерым детям и супруге требуется помощь с обустройством в США. Помощь курирует община храма Святого Николая в Вашингтоне — православной церкви, выступающей против войны»,— написал Алексей Горбачев.

В Белгородской и Старооскольской епархии заявили, что уехавший из России протоирей был «несогласным с чем-то или кем-то» всегда и не спешил исправлять «эту особенность». В 2009 году он был временно запрещен за проповеди, вводящие в соблазн, и поведение, не соответствующее пастырской этике, а в 2010-м — за срыв службы и драку в Корсунском храме. По данным епархии, поведение протоирея часто шокировало окружающих: после отпевания он якобы мог позволить себе, указывая на покойного, сказать, что тот уже в аду, а также сравнивал высшие церковные собрания с партсъездами.

В мае 2022 года отец Федор с семьей тайно покинул Россию, после чего в третий раз был запрещен за самовольное оставление прихода. В епархии отметили, что он публично не выступал против специальной военной операции. «Общине собора Святителя Николая в Вашингтоне предстоит действительно много работы, и в первую очередь эта работа должна быть нацелена на умиротворение и успокоение отца Феодора»,— заключили в епархии.

Сергей Толмачев, Воронеж