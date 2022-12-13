«РИА Новости»: послание президента Федеральному собранию состоится 27 декабря

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме. Вместе с тем источник заявил, что это не окончательная дата.

«Прошла информация про 27 декабря, не совсем однозначно по дате, но такая информация прошла»,— сообщил источник агентству.

В 2021 году Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, в 2020 году — 15 января. Отвечая на вопросы журналистов о дате проведения послания к Федеральному собранию в 2022 году, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что все зависит от «динамичного» графика президента. Позже он заявил, что послание пройдет до конца года.

В августе этого года господин Песков допускал, что прямую линию с президентом объединят с большой пресс-конференцией. 12 декабря он сообщил, что большой пресс-конференции президента до Нового года не будет.

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Анастасия Ларина