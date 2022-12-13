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Коммерсантъ FM
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Власти Карабаха обратились за помощью к России из-за блокировки Лачинского коридора

Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратился к командованию российских миротворцев в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом сообщила пресс-служба президента НКР Араика Арутюняна.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровый горный коридор, который соединяет Армению и Нагорный Карабах.

«Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск, дислоцированных в Республике Арцах, считая недопустимым закрытие коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике»,— сказано в сообщении пресс-службы главы НКР.

В офисе президента непризнанной республики отметили, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, положения которого «в очередной раз нарушаются азербайджанской стороной».

Сегодня, 13 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал внеочередное заседание Совета безопасности, на котором, в частности, обсудили ситуацию в Лачинском коридоре.

«Состоялось внеочередное заседание Совета безопасности под руководством премьер-министра Никола Пашиняна... Были обсуждены события, происходящие в регионе, в частности, ситуация в Лачинском коридоре»,— сообщила пресс-служба правительства Армении в Telegram.

3 декабря представители Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные заблокировали Лачинский коридор, соединяющий их столицу с Арменией. Вступить в переговоры о разблокировке трассы пришлось российским миротворцам. 12 декабря господин Пашинян обсудил ситуацию в Лачинском коридоре с президентом России Владимиром Путиным.

Эскалация конфликта между Ереваном и Баку произошла 13 сентября, когда Азербайджан обстрелял приграничные территории Армении. Лидеры Армении и Азербайджана планируют заключить мирное соглашение до конца 2022 года, однако до сих пор был согласован только один пункт.

О развитии событий в НКР читайте в материале «Экологи пошли на прорыв».

Дарья Эрозбек

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